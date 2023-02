Mercato immobiliare: come andranno le compravendite e i prezzi quest’anno?

I numeri del mercato immobiliare rappresentano un’importante cartina di tornasole per capire come stanno andando le cose per l’economia del Paese in generale. Dopo il cigno nero del Covid, fattore che ha affossato i numeri delle compravendite, è stato possibile assistere a un 2021 stellare. Il 2022 è stato un anno particolare, all’insegna della resilienza.

L’inflazione, il caro energia, la crisi delle materie prime e l’aumento dei tassi dei mutui hanno inciso sia sui prezzi, che sono cresciuti in particolare in grandi città come Milano, sia sulle decisioni di acquisto, che sono state in molti casi congelate.

Nonostante ciò, come già accennato, i dati non sono stati altamente negativi. Anche grazie ai numeri stratosferici del 2021, il mercato ha retto. Come andranno le cose nei prossimi mesi? Cosa bisogna aspettarsi, nel 2023, per quanto riguarda le quotazioni degli immobili e gli acquisti?

Quotazioni immobiliari: i prezzi si alzeranno, ma senza impatti negativi

Gli esperti che, in queste settimane, si sono pronunciati in merito alla situazione che potrebbe caratterizzare il mercato immobiliare in Italia nei prossimi mesi, hanno posto l’accento sul fatto che, nel 2023, è previsto un incremento delle quotazioni, ma non eccessivo.

Il rialzo, che arriverà dopo un decennio di generale contrazione, non avrà un impatto così pesante da influenzare negativamente i numeri delle compravendite nel Paese.

Gli aumenti in questione riguarderanno in particolare gli immobili di fascia più alta. L’interesse verso questa tipologia di abitazioni è cresciuto notevolmente negli ultimi anni e i dati di grandi città come Milano lo dimostrano. Nulla di strano: anche nei periodi più ostici, il mercato del lusso, a prescindere dal prodotto con cui si ha a che fare, concretizza sempre ottime performance.

Tempi di compravendita più dilatati

Nell’ambito delle previsioni riguardanti l’andamento del mercato immobiliare nel 2023, un doveroso cenno va dedicato alla dilatazione dei tempi di compravendita. Gli attori professionali del mondo real estate prevedono un loro allungamento rispetto ai parametri del 2022, ma per motivi diversi dall’aumento dei prezzi che, in linea di massima, dovrebbero rimanere stabili (fatta eccezione per il poco fa ricordato caso degli immobili prime.

Leggera flessione per gli acquisti di case

Per l’anno appena iniziato, gli esperti prevedono una leggera flessione dei numeri delle compravendite. A contribuire a ciò ci penseranno non solo i prezzi più alti - ricordiamo che il 15 dicembre dello scorso anno la BCE ha decretato l’aumento dei tassi dei mutui - ma anche lo stock ridotto di immobili.

Quest’ultimo quadro è dovuto anche ai tantissimi acquisti che sono stati finalizzati nel corso del 2021.

I pochi immobili tra cui scegliere, l’incertezza economica e altri fattori porteranno, a detta di chi lavora nel mondo immobiliare, un aumento della ricerca di appartamenti in affitto.

L’utente tipo che cerca casa

Cambiano tante cose nel mercato immobiliare e, prima di tutto, cambia il profilo dell’utente tipo che cerca casa. Al giorno d’oggi, si tratta di una persona che vuole un immobile con spazi adeguati per lo smartworking.

Da quando l’emergenza sanitaria è stata archiviata, molte aziende lo hanno abolito. Altre, invece, hanno introdotto un approccio ibrido: alcuni giorni in ufficio, altri a casa. Ciò ha comportato, per milioni di lavoratori, l’inizio di una nuova fase di vita e la necessità di rendere gli ambienti domestici il più confortevoli possibile.

Con la tendenza a focalizzarsi sui trilocali - richiestissimi da un paio d’anni a questa parte - l’acquirente immobiliare medio in Italia vuole stare tranquillo fin dal momento in cui consulta gli annunci. A dimostrarlo ci pensa il successo di siti come Immobili Ovunque, portale che propone solo case selezionate da professionisti che lavorano presso agenzie immobiliari certificate in ogni angolo del Paese, con tutte le garanzie di qualità che ciò comporta.