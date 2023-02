Conto corrente online a zero spese: guida alla scelta

Non tutti i conti correnti prevedono un costo: ce ne sono molti, infatti, a costo zero, grazie a cui è possibile gestire il proprio denaro in maniera conveniente e per così dire agile. La digitalizzazione e il progredire delle tecnologie hanno fatto sì che anche i conti correnti si evolvessero: ecco, quindi, che tale strumento di pagamento al giorno d’oggi deve combinare vari servizi in una realtà sola. Essere in grado di trovare il miglior conto corrente è fondamentale perché si possa valutare in maniera oculata ogni offerta.

Le caratteristiche di un conto corrente

Ma in che cosa consiste di preciso un conto corrente? Si tratta di uno strumento di grande utilità che permette di eseguire una vasta gamma di operazioni finanziarie tipiche della vita di tutti i giorni: per esempio il pagamento delle bollette, l’acquisto di prodotti, l’accredito dello stipendio, il prelievo di contanti, e così via. I conti correnti rappresentano il punto nevralgico della realtà economica di qualunque impresa. Esistono conti correnti tradizionali, ma anche proposte online e smart. Con un conto corrente tradizionale, la sottoscrizione deve avvenire direttamente in filiale; viceversa per un conto corrente online si deve procedere via web, con la carta di pagamento che poi sarà inviata a casa. Ci sono, poi, le versioni smart, che corrispondono ai conti che possono essere aperti da Internet con un’app. Il consistente risparmio di tempo è il vantaggio più significativo che caratterizza questa versione, in quanto sono sufficienti pochi minuti per operare.

Le carte di pagamento

Ciascun conto corrente è correlato a una specifica tipologia di carta di pagamento: si può trattare di una carta prepagata, di una carta di debito o di una carta con funzioni di PagoBancomat, tramite la quale è possibile effettuare acquisti e prelievi. A volte si può disporre di un conto carta: si tratta in pratica di raggruppare in un unico strumento le varie funzioni di una carta di credito con quelle di un conto corrente classico. È una soluzione in teoria molto vantaggiosa, sia perché si riducono le spese, sia perché i prodotti risultano alquanto flessibili.

Quali servizi sono abbinati a un conto corrente

Un mondo in costante evoluzione come quello attuale consente di integrare in uno strumento economico solo tanti servizi aggiuntivi: per esempio la possibilità di implementare degli obiettivi di spesa, la presenza di un conto deposito, l’opportunità di controllare i versamenti e i prelievi e le statistiche degli acquisti. Non mancano, poi, le polizze assicurative, che sono servizi ideali per coloro che si spostano parecchio. Di certo i costi del conto corrente costituiscono un aspetto che merita di essere preso in considerazione, tenendo conto del fatto che ci sono costi opzionali e costi fissi. Questi ultimi comprendono il canone mensile e le spese di gestione. È chiaro che per un conto corrente senza spese, non c’è alcuna spesa aggiuntiva per tali voci. In relazione ai costi opzionali, invece, si tratta dei costi dei servizi singoli, quali i bonifici, i pagamenti e i prelievi.

La carta Hype

Banca Sella ha sviluppato il progetto di carta Hype, che in breve tempo è riuscito a riscuotere un successo davvero consistente, per non dire sorprendente. Ecco perché al giorno d’oggi Hype si può annoverare nella lista dei conti correnti migliori fra quelli a costo zero. Si tratta di una carta conto che è dotata di un IBAN italiano e che fa degli alti standard di sicurezza una delle sue caratteristiche peculiari. Grazie ad essa è possibile usufruire di una vasta gamma di servizi gratuiti che aiutano a gestire le finanze in maniera ottimale. Questo prodotto di pagamento può essere gestito tramite un’app da scaricare sul telefono ed è totalmente smart. La versione a costo zero è quella del Conto Start, con un plafond che prevede una soglia massima di 2.500 euro.

Dove trovare altre informazioni

Le informazioni che avete potuto leggere in questa pagina sono state tratte dal portale web miglioricarteprepagate.com, che propone una ricca gamma di contenuti dedicati non solo ai conti correnti, ma più in generale alla finanza personale, con focus per le carte di credito e le carte prepagate. Il sito offre informazioni dettagliate e consigli preziosi da memorizzare!