Ecco gli oggetti più desiderati dai collezionisti

Quando si parla di collezionismo, si è davanti a un argomento molto ampio poiché tutto si può collezionare, davvero tutto. Dipende semplicemente dell’interesse del singolo per cui gli oggetti diventano preziosi, mentre agli occhi di altri non lo sono affatto. Tuttavia, è evidente che ci sono alcuni oggetti da collezione che acquistano un grande valore sul mercato. I meno esperti forse non sanno di avere tra le mani un piccolo tesoro che un collezionista sarebbe pronto a pagare una piccola fortuna. Al giorno d’oggi, anche grazie all’avvento del web, le persone mettono in vendita davvero di tutto, ma occorre sapere che cosa cercano gli appassionati.

1. Fumetti e giochi

Quando si parla di fumetti, videogiochi e giochi in generale, si entra in un territorio dove i collezionisti si danno vera battaglia. Altro che giochi: qui è vera guerra per accaparrarsi fumetti introvabili, consolle vintage e giochi che ricordano l’infanzia. Sono davvero moltissimi gli esempi di prodotti che sono stati battuti all’asta a cifre astronomiche, arrivando anche a un milione di euro. La rarità combinata con la prima edizione fa volare il prezzo di fumetti e set giochi sul mercato degli appassionati, come si può vedere anche sulle aste online dove si può usare il codice sconto extra di 5 euro su eBay il marketplace di riferimento per i collezionisti.

2. Orologi

Impossibile non parlare di oggetti da collezione di grande valore senza citare gli orologi. In generale, quelli di brand prestigiosi hanno già di loro un alto valore che cresce ancora di più quando si tratta di vintage e rarità sul mercato; veri e propri oggetti del desiderio per gli appassionati intenditori che non badano a spese.

3. Borse

Forse non tutti sanno che le borse dei più grand brand di moda rappresentano oggi il nuovo baluardo degli investimenti. Infatti, chi ha tra le mani delle borse firmate, sta stringendo un vero e proprio tesoro. Alcune di queste sono iconiche e hanno una quotazione a 6 zeri. Potrebbe sembrare una cosa futile ma, in realtà, è stato dimostrato che chi ha acquistato qualche decennio fa una borsa firmata, oggi riesce a guadagnare di più di chi ha investito in azioni e valute.

4. Vinili

Per quanto riguarda invece il settore della musica, i collezionisti ricercano soprattutto vinili. Il successo di questo mercato è dato dal grande ritorno dei dischi e dei vinili che fino a qualche decennio fa erano solo oggetti d’arredo. Invece, al giorno d’oggi si è tornati a questo tipo di supporto per l’ascolto. I meri appassionati di musica e naturalmente i collezionisti di lunga data sono disposti a pagare cifre da capogiro per album originali che hanno segnato la storia della musica.

5. Strumenti musicali

Sono molto ricercati anche gli strumenti musicali. In questo caso, si va nel settore del vintage poiché quando uno strumento musicale si entra in una nicchia che comprende rari oggetti da collezione. Valgono ancora di più gli strumenti che sono stati suonati e posseduti da famosi cantanti e artisti internazionali. Spesso non vengono nemmeno suonati ma sono solo oggetti di lusso e d’arredo.