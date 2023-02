Guida alla scelta dello schermo di proiezione

Per coloro che approcciano il settore dei video proiettori per la prima volta, la scelta dello schermo di proiezione costituisce un passo che fin troppo spesso viene ignorato, anche se è molto importante. Al di là degli standard di qualità che vengono garantiti dal proiettore dal punto di vista della risoluzione delle immagini, il rischio è di ritrovarsi alle prese con una resa scadente nel caso in cui la proiezione venga effettuata su una tela la cui qualità è mediocre. In tanti spendono un sacco di soldi per il proiettore e magari cercano di risparmiare il più possibile sul telo, pensando che poi ne prenderanno uno di qualità migliore quando verrà il momento. Si tratta, però, di una scelta sbagliata.

Le caratteristiche di uno schermo a parete

Quando si è alla ricerca di uno schermo per proiettore a buon prezzo, si può decidere di ricorrere a uno schermo a parete, che sul piano qualitativo rappresenta con tutta probabilità la scelta migliore che si possa effettuare. Questo tipo di schermo è pensato per essere fissato su una parete in maniera permanente, ed è dotato di una cornice robusta attraverso la quale il telo viene tenuto in tensione, così che non ci siano né orecchie né pieghe. Sarebbe auspicabile che la cornice fosse nera, così da incrementare il contrasto che viene percepito. Attenzione, però, perché gli schermi da proiezione parete hanno un prezzo abbastanza elevato; inoltre per poterli usare è inevitabile che una parete venga dedicata in maniera permanente alla proiezione video, il che non è sempre possibile.

Come è fatto uno schermo manuale

Gli schermi più diffusi sono senza dubbio quelli manuali, che hanno anche il pregio di essere i più convenienti dal punto di vista economico; tuttavia sono anche di qualità più bassa. C’è da considerare lo stress a cui la tela è sottoposta: non solo esso è più elevato, ma soprattutto è distribuito in maniera meno omogenea. Anche per questo motivo si possono formare delle pieghe, fermo restando che esistono teli manuali in grado di conservare condizioni ottimali anche per anni. Attenzione agli schermi in cui è presente una maniglia o una corda per tirare la tela verso il basso: con il passare del tempo, la tensione applicata fa sì che il prodotto si deformi e assuma una peculiare forma a V.

Quale deve essere il colore della tela

A proposito del colore della tela, in realtà, esistono varie scuole di pensiero. Il tradizionale schermo da proiezione è quello bianco, in grado di mettere in risalto il livello di luminosità delle immagini; quasi sempre si tratta di una soluzione vantaggiosa in termini qualitativi. Una proposta alternativa è quella degli schermi grigi, che rappresentano un’invenzione più recente. Essi sono stati creati in maniera specifica per garantire un miglioramento dei livelli di nero che possono essere ottenuti attraverso i proiettori digitali. Grazie al colore di fondo grigio, i grigi delle immagini vengono attenuati, e ciò offre un contrasto con i neri più efficace.

Schermo bianco e schermo grigio: pro e contro

Uno schermo bianco rende l’immagine più luminosa e al tempo stesso fa sì che la dinamicità della proiezione resti inalterata. Si tratta di una soluzione che va bene per qualunque uso di tipo business, ma anche per gli home theater che sono caratterizzati da schermi di dimensioni importanti. Per quel che riguarda lo schermo grigio, d’altro canto, questo tipo di prodotto ha la capacità di migliorare la profondità dei neri, ed è per questo motivo che si rivela appropriato per i proiettori digitali destinati a un uso degli home theater. Gli schermi grigi vanno bene per dimensioni non eccessive, con una base non superiore ai 2 metri e 30 centimetri, oltre che per ambienti in cui non ci sono problemi di luminosità.

A proposito di dimensioni

Vale la pena di approfondire la questione delle dimensioni, tenendo presente che quasi sempre si suggerisce di optare per uno schermo la cui base abbia una larghezza pari ad almeno una volta e mezza la distanza di visione. Così si può beneficiare di immagini grandi non correndo il rischio di appesantire la vista. L’altezza dello schermo, a sua volta, non deve causare situazioni di stress per gli utenti. Se lo schermo è troppo in basso o troppo in alto, infatti, l’esperienza che ne deriva è sgradevole, perché sia il collo che gli occhi si affaticano.