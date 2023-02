De Marchi, abbigliamento da ciclismo dal raffinato stile italiano dal 1946

Attiva da oltre 75 anni, De Marchi è una realtà italiana che si dedica alla creazione di abbigliamento ciclismo online, sinonimo di alta qualità ed elevate performance. L’obiettivo, infatti, è quello di soddisfare le esigenze di appassionati e ciclisti esploratori. Il marchio ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di questo sport e ha contribuito all’evoluzione del settore, partecipando attivamente alla definizione stessa dell’estetica ciclistica moderna.

L’ampia selezione di abbigliamento tecnico firmato De Marchi è contraddistinta da un eccellente profilo qualitativo. Dalle maglie ciclismo ai pantaloncini ciclismo: ogni capo è espressione di un perfetto equilibrio tra forza dell’esperienza e costante attenzione verso l’innovazione.

Le due linee che fanno parte dell’offerta dell’azienda vanno a costituire i due volti di un marchio unico. Da una parte si incontrano capi resistenti e dal fascino senza tempo per vivere la propria passione per il cycling. Dall’altro repliche uniche ed ufficiali di maglie storiche.

Espressione di un inimitabile design italiano, la proposta include molteplici alternative. Si va dall’abbigliamento ciclismo donna agli indumenti dedicati al pubblico maschile, passando per maglie termiche, giacche ciclismo antivento, calzamaglie, abbigliamento gravel e ulteriori soluzioni. Un’elegante qualità italiana che ha per protagonista sia le capacità produttive che i valori.

L’offerta, oltre che per le elevate performance garantite dai prodotti, si distingue poiché i capi De Marchi sono riconosciuti come autentiche icone. Articoli sempre moderni e attuali, concepiti per permettere a chi li usa di affrontare senza alcuna difficoltà i segni del tempo. Ecco perché è semplice comprendere come il marchio sia un classico che sa essere trendy allo stesso tempo.

Si tratta, infine, dell'azienda specializzata in abbigliamento da ciclismo più antica al mondo. Nel corso degli anni, molti campioni hanno indossato i capi firmati De Marchi durante competizioni e sfide che hanno spesso coinciso con grandi successi.

Lasciati incantare dalle iconiche collezioni firmate www.demarchi.com e vivi a pieno la tua passione per il ciclismo.