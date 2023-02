Granulazione del PVC: da Bausano, estrusori di ultima generazione

Non è di certo un segreto: tra tutte le materie plastiche, il PVC rappresenta oggi una risorsa importantissima, ricca di potenzialità che non si possono trascurare. Parliamo infatti di un materiale che si presta a molteplici applicazioni, in svariati campi, e che offre delle caratteristiche decisamente interessanti. Il PVC è robusto, resistente agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, facilmente lavorabile e personalizzabile e nel contempo leggero, dunque facile da trasportare. Non sorprende dunque che la granulazione del PVC sia oggi fondamentale per tutte quelle industrie impegnate nella lavorazione delle materie plastiche.

Ebbene, Bausano riesce a dimostrarsi un partner irrinunciabile anche da questo punto di vista. L’azienda, leader per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di linee di estrusione, è in grado di offrire infatti soluzioni pensate ad hoc per la granulazione del PVC. Nel sito web ufficiale, alla pagina https://www.bausano.com/it/applications/linee-di-estrusione-per-granuli, è possibile trovare diverse informazioni dettagliate in merito. Vediamo adesso brevemente quali sono i vantaggi degli estrusori di Bausano e della granulazione del PVC.

Bausano: leader nel campo dell’estrusione

Bausano è un’azienda leader nel campo dell’estrusione: è infatti specializzata nella progettazione e nella realizzazione di estrusori per la lavorazione delle materie plastiche ormai da decenni. Oggi, questa azienda si pone come un vero e proprio punto di riferimento per tutte le industrie che si occupano di lavorazione della plastica ed è in grado di offrire soluzioni di ultima generazione. Gli estrusori firmati Bausano sono infatti personalizzabili in base alle esigenze di ogni cliente e in grado di garantire degli standard di efficienza davvero elevati.

Le macchine prodotte oggi da Bausano sono inoltre all’avanguardia: parliamo di estrusori innovativi, dotati di tecnologie di ultimissima generazione e pensati appositamente per riuscire ad assecondare quelle che sono le esigenze dell’Industry 4.0. Le linee di estrusione Bausano sono adatte alla produzione di granulati in differenti materiali, tra cui appunto anche il PVC che rappresenta una risorsa importantissima al giorno d’oggi. Non mancano, nel catalogo dell’azienda, anche estrusori specificatamente pensati per il riciclo ed il recupero di quelli che solitamente vengono concepiti come materiali di scarto e che con questi macchinari possono diventare nuovamente materie prime utili in molteplici applicazioni.

Granulazione del PVC: quali sono i vantaggi?

Come abbiamo accennato, il PVC è un materiale plastico senz’altro prezioso al giorno d’oggi, perché vanta caratteristiche molto interessanti e si presta a molteplici applicazioni, in vari ambiti. Per quanto riguarda nello specifico la lavorazione del PVC, bisogna considerare che tale materiale può essere riciclato diverse volte senza che le sue caratteristiche risultino alterate. Anche questo è un vantaggio non da poco, che contribuisce a renderlo ulteriormente interessante.

È dunque piuttosto semplice intuire quanto la granulazione del PVC sia vantaggiosa. Questa lavorazione consente infatti di dare nuova vita ai prodotti realizzati in cloruro di polivinile e trasformare dunque dei potenziali rifiuti in materie prime da sfruttare per nuove applicazioni.

Va precisato, a tal proposito, che la granulazione del PVC richiede grandi quantità di energia ed è proprio qui che entra in gioco il ruolo fondamentale di Bausano. L’azienda offre infatti estrusori in grado di minimizzare i consumi, senza per questo risentirne in quanto ad efficienza e prestazioni.