Gli errori da non commettere quando si crea un sito web

La creazione di un sito web è diventata una delle esigenze più importanti per le aziende e persone che vogliono promuovere i propri servizi online o la propria attività.

Spesso ci sono degli errori però che potrebbero andare a compromettere la realizzazione di un sito web che sia non solo bello da vedere, ma anche semplice da navigare e che presenti una struttura lineare e comprensibile per gli spider dei motori di ricerca.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli errori da non commettere quando si realizza un sito web.

Non definire gli obiettivi

Uno dei primi errori che si commettono è quello di non definire in modo corretto gli obiettivi del sito. È fondamentale aver chiaro in mente cosa si vuole ottenere con il sito web: si vuole promuovere un servizio o un’attività, oppure un’associazione? Definire gli obiettivi è importante per poter creare un sito web che sia in grado di raggiungere risultati efficaci.

Design sbagliato o poco in linea con il brand

Il design è un aspetto importante per un sito web. Spesso si commette l'errore di sottovalutare l'importanza di una buona estetica.

Un sito web ben progettato non solo è più gradevole alla vista, ma rende anche più semplice la navigazione per gli utenti. Un design poco curato può far perdere credibilità al sito e ridurre il tempo di permanenza degli utenti aumentando la frequenza di rimbalzo.

Ignorare l'importanza del giusto copywriting

Il contenuto è ciò che permette ai visitatori di capire di cosa si tratta il sito web. È importante quindi curare il contenuto in modo da renderlo interessante e utile per gli utenti.

Spesso si commette l'errore di creare un sito web con pochi contenuti, che non sono del tutto esaustivi o chiari.

I giusti contenuti e un buon copywriting devono prevedere anche l’uso di un linguaggio che sia idoneo al target di riferimento.

Non si deve utilizzare un linguaggio troppo tecnico se il sito è rivolto a un pubblico generale, né utilizzare un linguaggio troppo semplice se il sito è rivolto a un pubblico specializzato.

L'uso del giusto copywriting aumenta la comprensione del contenuto e rende il sito web più efficace.

UX Experience e navigazione

La navigazione e la UX Experience degli utenti sono un aspetto fondamentale di un sito web. È importante creare un percorso di navigazione semplice e intuitiva, in modo che gli utenti possano trovare facilmente quello che cercano. Spesso si commette l'errore di creare una navigazione troppo complessa, con troppe categorie e sottocategorie, o di non curare la posizione dei link. Tutte queste sono attività molto importanti e sono aspetti che spesso se non ci si affida ai professionisti è impossibile salvaguardare in modo corretto.

Parklab si occupa di realizzazione siti web a Milano e tra le attività che consiglia c’è proprio la creazione di un sito che tenga conto sempre della navigazione utente e della giusta user experience.

Non pensare alla SEO

Un sito web ben progettato e con un ottimo contenuto non basta per avere successo online. È importante anche ottimizzare il sito per i motori di ricerca, lavorando a una strategia SEO professionale, in questo modo sarà più semplice aumentare il traffico utente sul sito web.

Non pensare alla sicurezza del sito web

La sicurezza è un aspetto molto importante per la creazione di un sito web. È importante proteggere il sito web da attacchi informatici, come virus e malware. Non solo, bisogna pensare anche alla sicurezza dei dati che si sceglie di trattare. I dati devono essere trattati secondo le norme del GDPR e bisogna evitare la perdita o l’uso scorretto da parte di altre persone.

Non rivolgersi ai giusti professionisti

In conclusione, la creazione di un sito web richiede attenzione e cura in ogni aspetto. Gli errori che abbiamo visto in questo articolo possono compromettere la riuscita del sito web e la visibilità online. È importante quindi evitarli e curare ogni aspetto della progettazione del sito web, dal design al contenuto, dalla navigazione alla sicurezza, con il supporto di professionisti del settore.