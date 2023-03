Pressione Caldaia: come controllarla e perché è importante

Diversamente da come si potrebbe pensare, il controllo della pressione della propria caldaia è di fondamentale importanza. Questo perché il controllo del livello della pressione della caldaia consente di verificare l’efficienza della stessa ed evitare che possa rompersi. Infatti, una pressione errata (troppo bassa o, al contrario, troppo alta) può causare dei problemi al sistema di riscaldamento, tra cui il blocco della caldaia. In genere la pressione della caldaia ideale, è tra gli 1.2 e 1.5 bar, pertanto è consigliabile mantenersi entro questi valori. Tuttavia, tale indicazione potrebbe variare a seconda del modello della caldaia installata nella propria abitazione. Pertanto, prima di effettuare il controllo, è sempre consigliabile informarsi sulle caratteristiche della propria caldaia. Per avere maggiori dettagli è sufficiente visitare il sito ufficiale del brand della propria caldaia come ad esempio https://www.ariston.com/it-it/prodotti/caldaie/ ed il gioco è fatto.

Come verificare la pressione della caldaia?

Sul mercato esistono diverse tipologie di caldaie, ognuna con caratteristiche diverse. Ad ogni modo, controllare la pressione acqua caldaia è una pratica che può essere fatta autonomamente, utilizzando il barometro. In genere, questo strumento è posizionato nella parte frontale oppure al di sotto della caldaia stessa. Capire quale è il barometro è molto semplice: esso, infatti, ha la forma di un contagiri oppure di un orologio, ed è costituito da una lancetta e da alcune linee che indicano il livello della pressione caldaia al momento della verifica. Come già spiegato, la pressione ottimale deve oscillare tra 1.2 e 1.5 bar; pertanto, se la lancetta si trova in tale intervallo, non ci sono problemi di pressione. Altrimenti, se l’indicatore trova al di sotto oppure al di sopra dei valori limite, bisognerà intervenire al fine di ripristinare un livello ottimale. Nel caso in cui non si riuscisse a leggere correttamente il livello della pressione della propria caldaia, è consigliabile rivolgersi direttamente ad un idraulico o ad uno specialista del settore.

Livello pressione caldaia sbagliato: ecco cosa può succedere

Un livello della pressione della caldaia errato causa molteplici malfunzionamenti. Infatti, una pressione troppo alta, provoca la rottura dei pezzi della caldaia più vecchi e malandati, perdite d’acqua, ecc. Per questo motivo, bisogna intervenire prima che il livello possa raggiungere, o addirittura superare i 3 bar. Al contrario, la pressione caldaia bassa attiva il sistema di sicurezza interno della caldaia, che ne impedisce il funzionamento. In questo caso, sul display, si visualizzerà il messaggio di errore.

Impostare il valore corretto della pressione

Dopo aver appurato che il livello della pressione della caldaia non è ottimale, bisogna intervenire per alzarlo oppure abbassarlo al fine di regolarlo al meglio. Nel primo caso, basta utilizzare il rubinetto di carico, situato sotto la caldaia, in modo da immettere più acqua nell’apparecchio e quindi intervenire sulla pressione. Viceversa, per abbassarla, bisogna utilizzare le valvole di sfiato dei termosifoni. Se si hanno più termosifoni posizionati su più piani dell’edificio, è necessario agire su quelli posizionati più in basso.