In cerca di abbigliamento e gadget personalizzati? Su Gedshop.it oltre 20.000 alternative

Negozio digitale specializzato nell’ambito della stampa di abbigliamento e gadget personalizzati, Gedshop.it presenta un’offerta in cui figurano oltre 20.000 articoli, proposti a prezzi competitivi e concepiti per soddisfare qualunque richiesta. A disposizione dell’utente è attivo un preparato servizio di assistenza, accessibile sia nel pre che nel post-vendita. A ciò si aggiungono spedizioni rapide e modalità di pagamento sicure.

La proposta dell’e-commerce è strutturata in diverse categorie, in cui è semplice individuare proprio il prodotto che si stava cercando. Alcuni esempi? Magliette personalizzate, felpe, calendari, cappellini, gadget promozionali, ma anche abbigliamento da lavoro, abbigliamento ad alta visibilità e abbigliamento per edilizia e industria. Quanto ai brand, sono stati scelti fra i più autorevoli del settore: Clique, Fruit of the Loom, JRC, Payper, Gildan e molti altri ancora.

Gedshop.it si rivolge ad un’ampia platea di clienti, fra cui piccole e grandi imprese, associazioni, club sportivi e agenzie pubblicitarie. L’obiettivo, del resto, è quello di affermarsi come punto di riferimento per chi cerca un partner affidabile nella stampa personalizzata di abbigliamento e prodotti pubblicitari.

L’intero catalogo digitale è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità/prezzo. A disposizione dell’utente, in più, è attivo un preparato servizio di assistenza, raggiungibile sia durante la fase di selezione che nel post-vendita. È fruibile dal lunedì al venerdì tramite numero verde, chat online e indirizzo e-mail. Anche lo stesso processo di stampa è seguito passo per passo da un grafico del team aziendale.

Senza dimenticare, poi, che gli acquirenti possono visualizzare un’anteprima gratuita del proprio progetto e richiedere preventivi in tempo reale prima di procedere con la stampa.

Per ciò che riguarda le spedizioni, diventano gratuite per ordini superiori a 100 euro. Mentre le modalità di pagamento accettate, da PayPal alle carte prepagate, garantiscono massima sicurezza e trasparenza.

Al fine di fornire un’esperienza d’acquisto completa, sotto ogni punto di vista, è stato implementato Blogo, il Magazine ufficiale di Gedshop.it. Qui, è possibile scoprire novità e tendenze sul mondo dei gadget personalizzati, nonché guide ed interessanti spunti per migliorare il proprio progetto.

Non è un caso, infine, che in oltre 15 anni di attività, l’azienda abbia tagliato importanti traguardi. Figura, infatti, tra “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” secondo ITQF e il suo media partner, La Repubblica – Affari&Finanza. È presente, poi, nella classifica “Le Stelle dell’eCommerce” realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

