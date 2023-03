EuroBrico.com, l’e-commerce italiano con oltre 40.000 prodotti per bricolage e Fai-Da-Te

EuroBrico (www.eurobrico.com) è un negozio digitale che, da oltre trent’anni, rappresenta una delle risorse più autorevoli per quanti sono alla ricerca di strumenti per bricolage e Fai-Da-Te, articoli per manutenzione e arredo per gli spazi interni ed esterni della casa. Il catalogo digitale annovera più di 40.000 alternative, espressione dei marchi di riferimento del settore. Senza dimenticare gli oltre 25 punti vendita fisici e le riduzioni attive, che consentono di tagliare i prezzi di listino ufficiali.

L’offerta dell’e-commerce è ampia e articolata. Nello spazio di qualche istante è possibile individuare stufe a pellet, spaccalegna, elettroutensili, accessori per auto, moto e bici, illuminazione, macchine da officina, ma anche scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro.

Spazio, poi, ad un’ampia sezione interamente dedicata all’arredo giardino. Qui, si possono scoprire tantissimi prodotti concepiti per decorare i propri spazi esterni, così da rendere più accogliente l’abitazione. Alcuni esempi? Tende da sole, barbecue, ombrelloni, salottini da esterno e molto altro ancora.

Per ciò che riguarda i marchi, invece, sono stati scelti tra quelli più autorevoli e apprezzati dagli appassionati. Possiamo ricordare, tra gli altri, Bosch, Cat, Daikin, Kerakoll, Fimi, Lifetime, Ribimex, U-Power, Honda, Telwin e Philips.

Oltre che su www.eurobrico.com, la proposta dell’azienda italiana è accessibile presso più di 25 punti vendita e 25 pick up point. Non a caso, si è affermata come uno dei punti di riferimento nell’ambito di Fai-Da-Te, bricolage, giardinaggio e home improvement.

Qualora il cliente avesse dubbi, domande o bisogno di informazioni ulteriori su un prodotto può sempre fare affidamento sul qualificato servizio di assistenza. È accessibile tramite chat online e numero di telefono.

Le spedizioni sono rapide, oltre il 97% di esse si realizza in appena 24/48 ore. I pagamenti, invece, sono contraddistinti da una prerogativa essenziale: la sicurezza. Le modalità previste dal portale sono carte di credito, PayPal, bonifico bancario, Google Pay e Apple Pay.

Nel corso di oltre trent’anni di attività, EuroBrico ha tagliato importanti traguardi. Lo store digitale, per il secondo anno consecutivo, si è aggiudicato il 2° posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, classifica di eccellenze stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), insieme al suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza.

L’analisi ha coinvolto più di 8.000 siti web. Dopo un’accurata fase di selezione, sono stati individuati i migliori 750 e-commerce del panorama nazionale. Una classifica, infine, articolata in 11 macrocategorie e 63 settori merceologici.