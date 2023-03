Tutto quello che c’è da sapere sull’ESTA

L'autorizzazione di viaggio ESTA (Electronic System for Travel Authorization) è un requisito fondamentale per tutti coloro che intendono viaggiare negli Stati Uniti per motivi di turismo, affari o transito.

Consente alle autorità statunitensi di effettuare un'analisi preventiva dei dati dei viaggiatori al fine di identificare eventuali minacce alla sicurezza nazionale.

La richiesta di autorizzazione ESTA è facile e veloce da completare online, ma è essenziale che venga presentata prima della partenza per evitare problemi al momento dell'arrivo negli USA. Infatti, se un viaggiatore non ha ottenuto l'autorizzazione ESTA, rischia di essere respinto all'arrivo negli Stati Uniti o addirittura di essere bloccato in aeroporto.

Inoltre, la validità dell'ESTA è di due anni, il che significa che i viaggiatori possono visitare gli USA più volte durante questo periodo senza dover effettuare una nuova richiesta di autorizzazione. Di seguito andremo a vedere tutto quello che c’è da sapere sull’ESTA.

Cos’è ESTA

L'ESTA è un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio introdotto dal governo degli Stati Uniti per permettere ai cittadini di paesi aderenti al programma Visa Waiver di viaggiare negli USA senza dover richiedere un visto tradizionale.

È stato introdotto nel 2009 per rendere più semplice e veloce il processo di autorizzazione di viaggio per i visitatori provenienti da paesi che non richiedono un visto per i viaggi di breve durata negli Stati Uniti. La richiesta di autorizzazione ESTA deve essere presentata online attraverso un'apposita piattaforma governativa ed è necessaria per tutti i viaggiatori provenienti da paesi partecipanti al programma Visa Waiver.

Chi deve fare l’ESTA

L'ESTA è obbligatorio per i cittadini dei paesi partecipanti al Visa Waiver Program (VWP) che desiderano viaggiare negli Stati Uniti per turismo, affari o transito, senza la necessità di un visto. I paesi inclusi nel VWP sono principalmente quelli europei, asiatici e dell'Oceania, come Italia, Francia, Giappone, Australia, tra gli altri.

Chi deve richiedere l'ESTA? I viaggiatori che possiedono un passaporto emesso da uno dei paesi aderenti al VWP e che intendono soggiornare negli Stati Uniti per un periodo massimo di 90 giorni devono effettuare questa procedura. È importante notare che l'ESTA non garantisce l'ingresso nel paese, ma è un requisito necessario per imbarcarsi su un mezzo di trasporto diretto verso gli Stati Uniti. Pertanto, è essenziale richiederlo con un congruo anticipo rispetto alla data del viaggio, per evitare possibili contrattempi o complicazioni.

Come richiedere l’ESTA

Per richiedere l'ESTA, è necessario seguire alcuni passaggi chiave che consentono di completare la procedura online in modo rapido ed efficiente. Prima di tutto, assicurati di avere a portata di mano il tuo passaporto valido, emesso da uno dei paesi partecipanti al Visa Waiver Program (VWP), e una carta di credito o debito per il pagamento della tassa relativa.

Presta attenzione a non utilizzare siti web non ufficiali che potrebbero comportare costi aggiuntivi o truffe. È possibile scegliere tra una domanda individuale o una domanda di gruppo, a seconda delle tue esigenze.

Compila accuratamente il modulo di domanda, inserendo tutte le informazioni richieste, come i dati personali, i dettagli del passaporto, le informazioni sul viaggio e altre informazioni rilevanti. Assicurati di inserire tutto correttamente e in linea con il tuo passaporto per evitare problemi successivi.

Rivedi attentamente le informazioni fornite e, una volta confermato che tutto sia corretto, procedi al pagamento della tassa ESTA.

Dopo aver completato il pagamento, riceverai una notifica che conferma la ricezione della domanda. Solitamente, l'autorizzazione viene concessa entro poche ore, ma potrebbe richiedere fino a 72 ore. Pertanto, si consiglia di richiedere l'ESTA con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data del viaggio.

Una volta ottenuta l'autorizzazione ESTA, questa rimarrà valida per due anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale evento si verifichi per primo. È importante ricordare che l'ESTA non sostituisce il passaporto e che entrambi i documenti devono essere presentati al momento dell'ingresso negli Stati Uniti.