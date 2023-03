De Marchi, nuovi capi d’abbigliamento unici e raffinati per ciclisti, sinonimo di comodità e prestazioni

Come aggiornare il proprio look in sella alla bicicletta all’insegna dello stile e della massima raffinatezza? Grazie a De Marchi, realtà italiana che si dedica alla creazione di abbigliamento ciclismo caratterizzato da un design iconico ed innovativo da oltre 75 anni, si trasforma in un’impresa semplice. L’azienda, infatti, ha recentemente ideato nuovi articoli, pensando ai ciclisti che cercano uno stile unico, senza rinunciare al comfort e alle prestazioni di cui hanno bisogno.

L’offerta del brand incarna la passione italiana nelle sue vesti migliori. Include capi resistenti e senza tempo dedicati al cycling e dà forma a repliche ufficiali di maglie storiche, andando così a formare due linee che rappresentano i volti di un marchio unico.

Gli articoli disponibili nel catalogo di De Marchi sono performanti e duraturi, espressione di un raffinato design Made in Italy. Calzamaglie, pantaloncini ciclismo, gilet, giacche antipioggia e antivento sono una sintesi ricercata tra forza dell’esperienza e continua attenzione verso l’innovazione.

Non a caso, De Marchi ha da poco ideato tre nuovi capi d’abbigliamento per il guardaroba ciclistico, dedicati a quanti ricercano raffinatezza, comodità e prestazioni. Realizzati in Italia con cura e con la massima attenzione per i dettagli, si dimostrano ideali per le mezze stagioni e per tutte le avventure in sella.

In particolare, s’incontrano la Riviera Polo, un’alternativa fresca alle classiche maglie da ciclismo. Leggera e traspirante, è perfetta per le giornate più calde. La Ride T-shirt, invece, è un capo versatile, ottimo da indossare in ogni situazione, sia in città che in mezzo alla natura. E per completare il look, imperdibili sono gli Skinny Baggy Shorts: il mix perfetto di stile e prestazioni per un outfit unico e inimitabile.

Attiva nel settore dal 1946, De Marchi rappresenta la più antica azienda al mondo specializzata in abbigliamento da ciclismo. Tantissimi campioni di questo sport hanno infatti indossato i capi del brand durante competizioni che hanno spesso coinciso con la vittoria.

Del resto, i prodotti realizzati dall’impresa italiana sono sinonimo di massime prestazioni. Ciò che più li contraddistingue, però, è il fatto di essere riconosciuti come iconici. Si rivelano moderni, attuali e capaci di affrontare con semplicità gli effetti del tempo. Risulta facile comprendere, infine, perché “De Marchi è un classico che sa essere trendy”.