Dove comprare condizionatori a buon prezzo

Se sei alla ricerca di un condizionatore per la tua casa a un buon prezzo, nel nostro articolo ti spieghiamo dove puoi trovarli e quali elementi devi prendere in considerazione per fare la scelta giusta

Se stai pensando di comprare un condizionatore senza spendere una cifra troppo elevata, una buona idea è quella di prenderlo online, dove hai l’opportunità di comparare i prezzi di diversi store e di valutare le caratteristiche di ogni singolo dispositivo prima di effettuare l’acquisto.

Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza, in quanto devi prendere in considerazione l’ambiente dove andrai a collocarlo, la metratura dello stesso, la potenza di raffreddamento legata ai primi due elementi, la silenziosità del dispositivo e infine la classe energetica.

Solo dopo aver valutato le voci indicate, potrai passare a considerare il costo del climatizzatore e a ricercare quello che ti offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Vediamo dunque nello specifico tutte le caratteristiche menzionate e a quali siti web puoi rivolgerti per il tuo acquisto ragionato.

Potenza di raffreddamento del climatizzatore

La potenza di raffreddamento del climatizzatore si esprime in BTU/h oppure in kW/h. Nello specifico i BTU indicano la quantità di energia necessaria per riscaldare una libbra di acqua di 1 grado Fahrenheit. Detto in altre parole, fanno riferimento alla capacità del condizionatore di eliminare l’aria calda dalla stanza.

Viene da sé che maggiore sarà la grandezza dell’ambiente, più alto sarà il numero di BTU necessari per raffrescarlo. Questo valore devi tenerlo in alta considerazione in quanto se acquisti un condizionatore sottodimensionato rispetto alla metratura a tua disposizione, finirai con il non avere una stanza fresca come vorresti. Per non sbagliare la scelta del climatizzatore: senza unità esterna, mono split, multi split o devi acquistare solo le unità interne o esterne consulta la guida all’acquisto su qui.

Rumorosità del condizionatore

La silenziosità del condizionatore è un altro valore da tenere in conto in quanto potrebbe influenzare in senso negativo il tuo benessere quotidiano. Un dispositivo infatti troppo rumoroso disturberebbe il tuo sonno oppure ti impedirebbe di prendere la giusta concentrazione sul lavoro.

La voce da valutare, in questo caso, è il livello della potenza sonora che viene misurata sempre nello stesso modo in tutti i dispositivi, consentendoti così di fare una comparazione.

Classe energetica

Tutti i condizionatori, come d’altronde qualsiasi tipo di elettrodomestico, sono dotati di un’etichetta energetica che ne determina i consumi, le prestazioni e il risparmio o meno in bolletta. Più alta sarà la classe energetica di appartenenza, migliore sarà l’efficienza del dispositivo con una notevole riduzione della spesa relativa all’energia elettrica. Ti consigliamo quindi di scegliere un climatizzatore di classe A++ o A+++.

Anno di produzione del dispositivo

Oltre ai parametri sopra indicati, devi anche fare molta attenzione all’anno di produzione del dispositivo, in quanto se ne prendi uno troppo vecchio, rischi che non abbia un’efficienza energetica elevata, con l’ovvia conseguenza che spenderai di più.

Dove si può dunque acquistare un climatizzatore di qualità a buon prezzo? Ecco i migliori e-commerce a cui rivolgerti!

Condizionatori a prezzi competitivi: i siti dove acquistarli

Esistono numerosi siti web che vendono climatizzatori appartenenti alle più diverse fasce di prezzo ma è preferibile andare su quelli che hanno buoni feedback da parte dei clienti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di rivolgersi all’assistenza clienti pre e post vendita. Per saperlo, ti basterà andare a leggere le recensioni di chi ha già acquistato nell’e-commerce che hai individuato.

· Unieuro: è senza alcun dubbio uno dei rivenditori più conosciuti in Italia che vanta molti negozi sparsi in più città e un’e-commerce. Fa spesso offerte vantaggiose e dà anche l’opportunità di ordinare il prodotto e di andare a ritirarlo in uno dei punti vendita una volta disponibile.

· Amazon: questo e-commerce non ha bisogno di presentazioni. Qui puoi trovare tantissimi climatizzatori di qualità a prezzi concorrenziali e l’assistenza clienti è puntuale e precisa anche in fase di post vendita. Un aspetto da non sottovalutare.

· Euronics: è il competitor diretto di Unieuro, in quanto dispone sia di un e-commerce che di negozi fisici presenti in varie città italiane. Ha un vasto assortimento di condizionatori a buoni prezzi tra cui scegliere.

· Tavolla.com: è l’e-commerce che usano i professionisti (idraulici, installatori e rivenditori) per i loro acquisti quotidiani. Su Tavolla.com hai a tua disposizione la gamma completa di climatizzatori mono split e multi split delle migliori marche ai prezzi più bassi online. L’assistenza clienti è sempre disponibile e pronta a rispondere a tutte le tue domande.

· E-price: questo e-commerce offre una vasta scelta di climatizzatori di ogni fascia di prezzo. Anch’esso è un leader del settore che si è conquistato la fiducia dei clienti nel tempo.

Un ultimo consiglio che ti diamo prima di effettuare il tuo acquisto, è quello di utilizzare i comparatori di prezzi online per individuare subito il condizionatore di qualità al prezzo migliore che possa soddisfare tutte le tue esigenze. Un metodo rapido e veloce che accorcerà i tempi della tua ricerca e ti darà modo di accaparrarti l’offerta più ghiotta che c’è in giro!