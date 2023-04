Aziende vinicole: i trend del momento

Il settore enologico è indubbiamente una delle eccellenze del nostro Paese. Quando lo si chiama in causa, è bene specificare che i dati, dopo il comprensibile momento di rallentamento del Covid, hanno ripreso a crescere. Seppur con utili che devono ancora recuperare i livelli pre pandemia, le aziende vinicole stanno concretizzando performance ottimali. Chi vuole entrare in questo settore ha, in questo momento, grandi opportunità davanti. Scopriamo, nelle prossime righe, quelli che sono i trend del momento e come cavalcarli.

Focus sulla specializzazione

Sia quando si parla di compravendite destinate a privati sia quando, invece, si punta ad aprire un’azienda e ad acquistare gli immobili per la suddetta attività, la tendenza del momento vede in primo piano una sola parola chiave: specializzazione.

Se si ha intenzione di andare sul sicuro per quanto riguarda l’acquisto della propria azienda vinicola, è il caso di rivolgersi a chi ha un business focalizzato sugli immobili legati a realtà imprenditoriali, in particolare strutture ricettive e aziende che operano nel mondo del food. Su Interaliaimmobiliare.com, una delle realtà più celebri che offrono il servizio sopra citato, è possibile trovare diverse proposte di aziende vinicole in vendita.

Molto spesso, si tratta di aziende che vengono proposte sul mercato con già una storia alle spalle. Ciò vuol dire che, da parte dei professionisti, c’è stata un’attenta selezione, in modo da offrire il meglio all’utente finale.

Degustazioni? Meglio soggiorni di media durata

Se, fino a qualche anno fa, le degustazioni andavano per la maggiore e chiunque apriva un’azienda vinicola doveva prenderle in considerazione come fonte di entrate economiche e di brand awareness, oggi la situazione è un po’ diversa. Da qualche anno a questa parte, dati alla mano, le degustazioni di una giornata o di poche ore hanno perso il loro appeal. Le persone si muovono di meno e, quando lo fanno, optano per soggiorni di media durata. Se poi sono in mezzo alla natura, ancora meglio.

Alla luce di ciò, chi apre un’azienda vinicola in questo periodo dovrebbe adibire parte della struttura ad agriturismo e mettere a punto dei servizi correlati. Qualche esempio? Il noleggio di biciclette o la possibilità di fare gite in zona.

Nel mondo del food e beverage e in quello della ricettività, essere monolitici non premia più. Bisogna mettere in primo piano la flessibilità e cercare di adattarsi in tempi brevi alle nuove richieste degli utenti.

La sostenibilità

Implementare la sostenibilità è essenziale per chi, nel 2023, vuole avere successo come imprenditore nel mondo del vino. Come valorizzare al massimo questo trend? Il primo strumento, potentissimo, a disposizione degli imprenditori è lo storytelling. Raccontare, attraverso i video e altre modalità, il modo in cui si coltiva e, producendo, si cerca di preservare l’ambiente è solo il primo passo. Alla base, infatti, deve esserci un valido supporto delle politiche aziendali.

Ad oggi, non esiste alcun riferimento normativo che parli di sostenibilità nel mondo del vino, fornendo delle linee guida univoche per chi opera nel settore. Ci sono state, nel corso degli anni, delle iniziative istituzionali finalizzate a promuovere l’attenzione all’ambiente nel mondo enologico.

Per trovarne una importante, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo al 2011. In quell’anno, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha proposto il programma VIVA. Di cosa si tratta? Di un’iniziativa finalizzata a promuovere l’approccio sostenibile nel settore vitivinicolo, con un particolare focus sia sul rispetto dell’ambiente, sia sulla valorizzazione del territorio.

Il sistema prevede quattro indicatori. Il primo riguarda l’aria, in particolare l’impronta climatica dei prodotti, il secondo l’acqua - quella dolce - il terzo il ricorso ad agrofarmaci in vigneto e il quarto le politiche di sostenibilità sociale, ambientale ed economica riguardante il paesaggio circostante all’azienda dove si produce il vino.

Gli indicatori VIVA, ad oggi, vengono utilizzati in diverse Regioni d’Italia.