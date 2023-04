Fontane e pompe solari: funzionamento e vantaggi

Stanchi di dover collegare le pompe e le fontane del vostro giardino alla rete elettrica tradizionale? Se sì, allora siete nel posto giusto! In questo articolo vi mostreremo come le pompe e le fontane solari possono essere la soluzione ecologica e conveniente per creare un'atmosfera magica nel vostro giardino. Grazie alla costante evoluzione della tecnologia solare, l'installazione di pompe e fontane solari non è mai stata così facile e accessibile come lo è oggi. Prendetevi un momento per scoprire come possono trasformare il vostro giardino in un'oasi di pace e serenità, leggete l'articolo per capire meglio cosa sono le fontane solari e a cosa servono le pompe con pannello solare.

Cosa sono le fontane solari

Se siete fortunati proprietari di una villa o di una villetta con un ampio giardino, avete molte opzioni per abbellire il vostro spazio esterno. Tra queste, c'è la possibilità di posizionare una splendida fontana da giardino tra la vegetazione o in un luogo adatto. Oltre alla scelta di una fontana tradizionale, che richiede energia elettrica dalla rete domestica, il mercato attuale offre anche diversi modelli ecologici e orientati al risparmio energetico.

Parliamo delle fontane da giardino ad energia solare, meravigliose decorazioni esterne realizzate principalmente in resina, ceramica, rame o acciaio e integrate con tecnologia fotovoltaica moderna. Ogni modello è dotato di uno o più pannelli fotovoltaici che, a seconda del modello, possono essere integrati nella fontana o connessi ad essa separatamente. Il funzionamento è solitamente diretto, si attiva in base all'esposizione solare e si interrompe in caso di nuvole o maltempo. L'acqua scorre in un circuito chiuso grazie a una pompa alimentata dall'energia prodotta dai moduli solari.

Non sono richieste batterie di accumulo, costi di gestione o precauzioni per l'installazione in ambienti umidi o all'aperto, poiché la pompa a basso voltaggio viene alimentata dal sole. La manutenzione è minima, non ci sono spese per le bollette energetiche, le fontane sono facili da spostare e non danneggiano il prato del giardino poiché non necessitano di cavi da interrare.

Inoltre, possono essere utilizzate anche come abbeveratoi per gli uccellini, ma rappresentano comunque un'alternativa valida alle fontane decorative tradizionali, che sprecano acqua elettricità.

Come funzionano le fontane solari

Il funzionamento delle fontane e delle pompe solari è basato sulla tecnologia fotovoltaica, che converte l'energia solare in energia elettrica. Ogni fontana o pompa solare è dotata di uno o più pannelli solari, che catturano la luce del sole e la trasformano in energia elettrica per alimentare la pompa dell'acqua.

Il sistema è abbastanza semplice: l'acqua viene prelevata dalla fontana o dal laghetto tramite una pompa alimentata dall'energia solare, e viene pompata attraverso un tubo fino alla sommità della fontana. Qui l'acqua fuoriesce in una cascata o in un getto d'acqua, creando uno spettacolo di suoni e colori molto suggestivo.

Il funzionamento della pompa è direttamente collegato alla quantità di luce solare disponibile: quando il sole splende in modo intenso, la pompa funziona a pieno regime, mentre in condizioni di cielo nuvoloso o durante la notte, la pompa funziona a basso regime o si spegne del tutto.

In generale, le fontane e le pompe solari sono molto facili da installare e da utilizzare, poiché non richiedono alcun cablaggio elettrico. Tuttavia, è importante scegliere il giusto modello in base alle proprie esigenze, considerando fattori come la dimensione del giardino, la portata dell'acqua e l'efficienza energetica del pannello solare.

Inoltre, è importante tenere presente che, sebbene richiedano una manutenzione minima, devono essere pulite regolarmente per evitare l'accumulo di detriti e batteri.