Dall'informazione all'istruzione, perché l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la nostra vita

Negli ultimi anni l'AI è esplosa e si è inserita in diversi settori, con strumenti e opportunità che stanno cambiando la nostra quotidianità e le modalità di lavoro.

L'Intelligenza Artificiale è stata immediatamente inserita nelle aziende, adesso però sta entrando nelle nostre attività quotidiane e, basti pensare al fenomeno ChatGPT, sta trasformando il nostro rapporto con i dati e i contenuti.

Nell'infografica della Niccolò Cusano incentrata sull'intelligenza artificiale, ci sono diversi spunti sul perché l'intelligenza artificiale rivoluzionerà la nostra vita, da vari punti di vista.

Scopriamo nel dettaglio le informazioni utili per capire come influenza vari ambiti, dall'informazione all'istruzione.

Come e dove viene utilizzata l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale viene applicata in diversi settori del quotidiano, anche se l'accettazione di questo nuovo sistema è avvenuta in prima istanza nelle aziende. Questo perché ne hanno colto con maggiore velocità le potenzialità. L'intelligenza artificiale ha permesso infatti di velocizzare i processi produttivi, organizzare il lavoro in maniera puntuale e soprattutto ha consentito di ridurre il margine di errore, perché le falle di eventuali sistemi vengono scoperte dall'AI con tempestività.

Si è così arrivati al 60% delle persone che non possono più fare a meno di questa tecnologia, anche se suscita non pochi timori, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il 71% degli italiani teme infatti che l'AI possa mettere in discussione il proprio lavoro. A preoccuparsi di più in questo momento sono i copywriter, i programmatori, gli insegnati e tutte quelle professioni che sono state toccate dalle applicazioni più recenti dell'AI. Il processo in realtà è più complesso, perché se è vero che grazie all'Intelligenza Artificiale potrà sostituire alcune mansioni, è altrettanto reale la necessità di formare persone in grado di programmare le applicazioni AI e di gestirle tenendone presente potenzialità e limiti. Si aprono quindi nuove prospettive nel mondo del lavoro che, se colte con il giusto approccio, potrebbero migliorare le condizioni lavorative e consentire alle persone di avere lavori specializzati, con una formazione di base più elevata.

Del resto l'ascesa dell'AI non si può fermare. Secondo di dati ci Comscore, a gennaio 2023 il sito di OpenAI.com è stato tra i 150 siti più visitati in Italia, raddoppiando le visite rispetto al 2022. Gli utenti che l'hanno visitato di più hanno tra i 15 e i 24 anni, a conferma che

I settori più ricettivi all'intelligenza artificiale

Al momento i settori più ricettivi all'intelligenza artificiale sono i trasporti, gli enti pubblici, i servizi finanziari e l'ambito retail. Il motivo è presto detto: tutti gli ambiti citati hanno bisogno di efficientare i sistemi con risposte rapide alle richieste dei clienti e servizio continuo.

Cosa manca all'Intelligenza Artificiale

L'AI ha tuttavia dei limiti, che bisognerà affrontare e che andranno comunque tenuti sotto controllo per evitare ripercussioni dal punto di vista etico. Non ha infatti raggiunto un elevato grado di umanizzazione. Sebbene riesca a produrre testi anche complessi, risulta ancora difficile riprodurre le caratteristiche proprie di ogni persona, come l'inflessione, il tono di voce, i segnali che ci comunicano qualcosa sull'umore. Saranno gli interaction designer a lavorare su questo aspetto, andando ad implementare le tecniche di natural language e il machine learning. Questa evoluzione dovrà però tenere conto delle implicazioni etiche, perché l'AI potrebbe anche essere utilizzata per diffondere Fake News, direzionare le opinioni e gestire i dati in maniera faziosa. Saranno necessari degli interventi da parte delle istituzioni per regolamentarne l'utilizzo, a tutela di tutti.