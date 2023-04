Visure catastali online: come richiederle e a cosa servono

Se sei tentato dall'acquisto di una proprietà immobiliare, o più semplicemente vuoi effettuare un controllo (sia attuale che storico) sui fabbricati e/o terreni appartenenti ad una data persona, allora non puoi fare a meno di richiedere una visura catastale.

Infatti, stiamo parlando di un documento ufficiale che contiene delle informazioni fondamentali riguardanti un bene immobile, tra cui la sua ubicazione, la sua consistenza, la sua rendita e le sue eventuali limitazioni.

Pertanto, in questo articolo ti spiegheremo come fare per ottenerla e quali sono le sue principali funzioni (al di là di quelle citate poc'anzi).

Che cos'è una visura catastale?

Una visura catastale è un documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che contiene tutte le informazioni presenti presso il Catasto, relative ad uno specifico immobile (o a tutti gli immobili appartenenti ad uno o più soggetti, sia privati che giuridici).

Infatti, tra i dati contenuti all'interno di una visura catastale, vi sono:

• dati identificativi dell'immobile (foglio, particella ed eventuali sezioni urbane e subalterni)

• ubicazione dell'immobile (comune, provincia ed indirizzo)

• consistenza (dimensioni e superficie)

• destinazione d'uso

• eventuali vincoli e limitazioni

• valore catastale

In definitiva, quindi, una visura catastale fornisce un quadro completo circa lo stato attuale o storico dell'immobile (o degli immobili appartenenti ad una data persona).

A cosa serve una visura catastale?

Una visura catastale può risultare utile in diverse occasioni, ad esempio:

• Acquisto o vendita di un immobile: prima di procedere all'acquisto o alla vendita di un immobile, è estremamente importante richiedere la relativa visura catastale, al fine di verificare che non vi siano vincoli o limitazioni che potrebbero impedirne la compravendita (come, ad esempio, un mancato accatastamento).

• Richiesta di mutuo: quando si richiede un mutuo per l'acquisto di un immobile, a garanzia del regolare rimborso, la banca richiede non solo di iscrivere un'ipoteca su uno o più beni immobili di proprietà, ma anche di fornire tutta la documentazione a supporto della valutazione complessiva dell'immobile, in modo da verificare che non vi siano problemi.

• Successioni ereditarie: in caso di successioni ereditarie, la visura catastale è uno dei documenti necessari per stabilire la proprietà dell'immobile (la quale verrà poi accertata in via definitiva mediante relativa trascrizione, presente in visura ipotecaria).

• Calcolo delle imposte: per calcolare la tassazione gravante su un immobile, come l'IMU (Imposta Municipale Unica), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è indispensabile conoscere la rispettiva rendita catastale, reperibile attraverso una visura catastale.

• Pratiche edilizie ed incentivi fiscali: prima di effettuare qualsiasi lavoro del genere, come anche il Superbonus 110%, è strettamente necessario premunirsi di relativa visura catastale.

• Dichiarazione dei redditi: per dichiarare i beni immobili di cui si è titolari, al fine di calcolarne correttamente le imposte.

Come richiedere una visura catastale online?

Ebbene, per reperire una visura catastale online, è necessario seguire alcuni semplici passaggi.

Nello specifico, riportiamo quindi la procedura da seguire, nel caso in cui si decida di richiedere una visura catastale mediante uno dei portali leader nell'evasione di pratiche online.

1. Accedere al sito web del servizio scelto.

2. Selezionare la voce di menù denominata "Catasto", o scorrere la Home fino a raggiungere la relativa sezione.

3. Cliccare su Visura Catastale

4. Compilare il modulo online con i dati richiesti.

5. Effettuare il pagamento.

6. Scaricare la visura catastale in formato PDF, la quale verrà recapitata sulla casella mail inserita in fase di richiesta.

Come interpretare una visura catastale?

Ma, una volta ottenuta la visura catastale, potrebbe risultare difficile recepire tutte le informazioni presenti all'interno di questo documento.

In particolare, essendo composta da diverse sezioni, non è raro che possa sorgere un po' di confusione.

In definitiva, quindi, reperire una visura catastale online è un'operazione davvero molto semplice, veloce ed alla portata di tutti!