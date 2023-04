Bluespirit.com: sconti esclusivi sui gioielli dei marchi più prestigiosi

Su Bluespirit.com è raccolta un'ampia selezione di collezioni di gioielli di alta qualità, dai bracciali agli anelli donna, arrivando a orecchini e collane. Sfogliando il catalogo è facile passare in rassegna centinaia di proposte, tutte arricchite da promozioni che permettono di risparmiare senza rinunciare alla qualità dei gioielli.

Digitando www.bluespirit.com, il cliente trova un’ampia offerta, dove i protagonisti sono bijoux realizzati con materiali pregiati: oro, argento, diamanti, perle e gemme. Bracciali in argento, anelli, collane e orecchini, orologi, sono espressione di decine di marchi celebri e apprezzati. Fra questi, possiamo ricordare Morellato, Lucien Rochat, Maserati, Trussardi, 10 Buoni Propositi, Chiara Ferragni Brand e Cluse.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intero catalogo, ma le diverse promozioni attive portano ad un ulteriore risparmio sui costi di listino ufficiali. L’iscrizione al programma fidelity riserva la Bluespirit Card, con cui l’acquirente riceve un regalo di benvenuto e offerte su misura. Una volta raggiunto il livello di membership Diamond, a 250 punti, le agevolazioni aumentano.

Le collezioni di monili in vendita su Bluespirit.com, poi, sono perfette come cadeau per stupire la propria fidanzata o un amico in occasione di un evento speciale. Nella sezione “Idee regalo” dell’e-shop si possono scoprire tantissime idee originali. In alternativa, si può puntare su una gift card del valore a scelta (da 20 a 500 euro).

Ordinando online, i costi di spedizione si azzerano in caso di importi di oltre 39 euro. Ma il cliente può anche decidere di ritirare il proprio acquisto presso uno dei punti vendita Bluespirit dislocati in tutta Italia.

Con un click sulla sezione “FAQ” del portale si incontra una risposta rapida ai quesiti più frequenti. Naturalmente, a disposizione dell’utente è attivo anche un puntuale servizio di assistenza, raggiungibile tramite indirizzo e-mail e numero telefonico (dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 18:00).

La sicurezza, infine, è una prerogativa che riguarda anche i pagamenti sullo store. Le transazioni sono totalmente sicure, le modalità previste sono carta di credito, PayPal, ApplePay, GooglePay e bonifico bancario. Bluespirit.com, infatti, sfrutta il circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online.