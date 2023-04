Mercato immobiliare in Molise: i numeri di marzo 2023

Come sta andando il mercato immobiliare in Regione? Porsi questa domanda, così come quelle relative ai prezzi, è naturale vista l’importanza che il settore ha per l’economia locale. Per capire qualcosa di più in merito, vediamo i dati di marzo 2023. Come evidenziato dall’ufficio studi di un celebre portale di annunci, nel mese scorso la quotazione media al metro quadro è risultata pari a 980 euro.

Il minimo si è assestato attorno ai 718 euro. Il massimo, invece, ai 1053. Per quanto riguarda gli affitti, si parla di una media di 8,11 euro, con punte minime e massime pari rispettivamente a 5,72 e a 8,37 euro al metro quadro al mese.

Se si guarda all’andamento delle quotazioni, si può notare che, attorno a maggio 2021, è iniziata l’ascesa. Questo trend è andato avanti fino a dicembre dell’anno appena menzionato. Dopo un periodo di alti e bassi, i prezzi delle case in vendita in Molise sono stati interessati da un mood all’insegna del decremento - il valore più basso, pari a una media di 965 euro al metro quadro, è stato toccato a gennaio di quest’anno - per procedere poi a una blanda ricrescita.

Le differenze su base provinciale

Anche se il Molise è una Regione piccola, quando si parla di prezzi delle case in vendita è possibile notare una forte differenza tra i due territori provinciali. Guardiamo sempre ai dati di marzo 2023. Il mese scorso, il prezzo più alto è stato riscontrato nella provincia di Campobasso. Nel territorio dove si trova il capoluogo di Regione, infatti, sono stati chiesti, in media, 1053 euro al metro quadro per comprare casa. A Isernia, invece, si parla di 718 euro.

Tornando un attimo alla situazione della provincia di Campobasso, è il caso di rammentare la richiesta, in questo periodo molto alta, di persone interessate ad acquistare a scopo di investimento. In un periodo caratterizzato da incertezza economica e dai tassi dei mutui aumentati dalla BCE - si prevedono, in futuro, ulteriori ritocchi al rialzo - gli italiani hanno riscoperto il valore del mattone come bene rifugio e hanno scelto di investire sia per lasciare qualcosa ai propri figli, sia per mettere a reddito l’immobile.

La costa molisana, infatti, è caratterizzata dalla presenza di meravigliose località di mare che, pur essendo meno inflazionate e mediaticamente attraenti rispetto a quelle del vicino Salento, sono ricche di fascino.

Anche se i prezzi sono oggettivamente attraenti rispetto ad altre zone d’Italia, non bisogna improvvisare nel momento in cui si decide di acquistare. Che si tratti di case in vendita Termoli - una delle sopra menzionate località della provincia di Campobasso - o di immobili situati in altre zone, è necessario procedere con buonsenso.

Uno step utile prevede il fatto di orientarsi, per esempio, verso portali di annunci non generalisti. Il celebre Immobili Ovunque, online dal 2018, si distingue da questi ultimi in quanto caratterizzato unicamente da immobili scelti e pubblicati da agenzie immobiliari qualificate sul territorio.

Il risultato è un livello di eccellenza impossibile da apprezzare quando si ha a che fare con i privati. Soprattutto nel momento in cui si cerca la seconda casa, l’aspetto appena descritto non è da mettere in secondo piano. Bisogna trovare l’immobile perfetto non solo dal punto di vista del prezzo, ma anche per quanto riguarda le potenziali spese di manutenzione, che possono rivelarsi onerose.

Con la fine dell’emergenza sanitaria, il mercato delle locazioni turistiche è tornato a correre e il Molise può rappresentare un’opzione molto interessante per chi vuole investire in questo settore in quanto terra meravigliosa dal punto di vista naturale e meta di vacanze non eccessivamente affollata. Il desiderio, da quando è scoppiato il Covid, è infatti quello di passare il tempo libero in contesti all’insegna della tranquillità.