Soluzioni Made in Italy per allestire con professionalità il proprio ambiente di lavoro? La risposta è Castellani Shop

Coloro che sono alla ricerca di soluzioni d’arredo resistenti e performanti, concepite per allestire spazi commerciali, magazzini, uffici e negozi possono affidarsi a Castellani Shop (www.castellanishop.it). L’e-commerce, espressione dell’azienda italiana Castellani .it Srl, offre un catalogo in cui s’incontrano molteplici alternative, 100% Made in Italy e proposte a prezzi vantaggiosi. Senza contare che a ciò s’aggiunge un’assistenza puntuale, fornita da esperti del settore, e servizi a misura di ogni esigenza.

Navigando tra le sezioni in cui si articola il negozio digitale, si possono scoprire tantissimi arredi professionali, interamente prodotti in Italia, come confermato dal MUN (Marchio Unico Nazionale). Non solo, grazie alla preparazione e alla competenza del team e all’investimento nella ricerca e sviluppo, l’azienda è stata inserita nella lista delle PMI innovative.

Le certificazioni ricevute in oltre sessant’anni di attività, rilasciate da importanti enti di ricerca rappresentano un autorevole biglietto da visita per lo store. L’impresa, infatti, figura nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23”, stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. In più, grazie al rispetto delle buone prassi online, ha ricevuto il Sigillo Netcomm.

Per quanto riguarda le alternative, l’utente può approfittare di armadi salvaspazio e blindati, panche spogliatoio, banchi vendita, casellari di sicurezza o scaffalature metalliche (sia a parete che a centro stanza) ma anche di scrivanie direzionali e operative, poltrone ergonomiche, sedie per sala d’attesa e librerie.

L’intera proposta è caratterizzata da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il merito è dell’acquisto diretto dal produttore, senza intermediari. Si uniscono, poi, varie promozioni, come quelle presenti nella sezione “Fuori Tutto”, che offre sconti a tempo limitato su diverse tipologie di arredi aziendali. Mentre nella pagina “Outlet” sono disponibili le offerte più vantaggiose del momento.

Un qualificato servizio di customer care è attivo sia durante la fase pre che post-vendita, per fornire indicazioni utili, consigli preziosi ed elaborare preventivi su misura. È raggiungibile tramite numero di telefono, chat online, indirizzo e-mail e WhatsApp Business, soluzione comoda e moderna che semplifica ulteriormente l’interazione con il team aziendale.

Le spedizioni sono sempre a costo zero e sono portate a destinazione da corrieri con comprovata esperienza, così da garantire sicurezza e affidabilità. PayPal, bonifico bancario e carta di credito, invece, sono le modalità di pagamento disponibili, sinonimo di protezione e trasparenza.

Infine, la realtà italiana fornisce un’ampia gamma di servizi su misura, così da soddisfare le necessità del proprio pubblico. Nei dettagli, è possibile richiedere la progettazione dei propri ambienti di lavoro grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico interno. Inoltre, è prevista l’opportunità di acquistare allestimenti completi per negozi.