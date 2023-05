La storia del sushi: dalla tradizione giapponese ai trend occidentali

Il sushi, noto piatto giapponese a base di pesce crudo e riso, è ormai diventato uno dei cibi più amati e diffusi a livello globale. Dalle sue umili origini nella tradizione alimentare giapponese, si è progressivamente fatto largo in tutto il mondo, conquistando anche il palato di chi non ha mai visitato il Paese del Sol Levante.

Ma come è avvenuta questa diffusione, che ha praticamente trasformato il sushi in una vera e propria icona gastronomica internazionale? In quest’articolo esploreremo la storia e le ragioni del successo planetario del sushi, imparando anche a conoscere alcuni dei segreti della tecnica di preparazione di uno dei piatti più famosi della cucina nipponica.

L’origine del sushi

Il tanto amato sushi risale al VI secolo d.C., quando i pescatori giapponesi cercavano dei modi alternativi per conservare il pesce più a lungo. Storicamente, il riso cotto veniva utilizzato anche come conservante - considerati anche i rischi del pesce crudo -, oltre a essere un alimento nutriente e facile da digerire, per cui i pesci venivano tagliati a pezzetti e poi mescolati con il riso. Veniva poi aggiunto aceto di riso, sale e zucchero per creare un sapore del tutto nuovo.

Inizialmente il sushi veniva consumato solo come una sorta di spuntino, e solo in seguito divenne uno dei pilastri della cucina giapponese. Nel corso dei secoli poi ha subito numerose modifiche, anche se in generale si può dire che la sua preparazione e i suoi principi base siano rimasti invariati.

La diffusione in Occidente

La diffusione del sushi nel mondo occidentale è avvenuta in modo graduale nel corso del Novecento. Nei primi anni '60, il proprietario di un ristorante giapponese a Los Angeles ha iniziato a servire sushi alla clientela americana, provvedendo anche ad adattare il palato degli stranieri ai nuovi sapori della tradizione nipponica. Nel giro di pochi anni, il sushi è diventato una vera e propria tendenza che ha conquistato tutto il mondo.

Come viene servito il sushi oggi

Oggi il sushi viene spesso consumato al di fuori del Giappone con una varietà di modifiche e adattamenti, sempre in base ai gusti e alle preferenze del paese in cui è servito. Ad esempio, questo piatto di solito si presenta con la salsa di soia o il wasabi, ma nei paesi occidentali viene anche servito con la maionese, la senape o altre salse.

La varietà degli ingredienti del sushi è aumentata negli ultimi anni, con l'introduzione di nuove combinazioni di sapori e ingredienti, dando vita anche alle versioni vegane. Alcuni ristoranti di sushi utilizzano anche ingredienti come l’avocado, il formaggio, perfino la carne di bovino e altre specialità culinarie per creare dei piatti unici e particolari.

La storia del sushi è un esempio di come un piatto semplice e rustico possa diventare una tendenza globale. La variazione dell'originale dieta giapponese, d’altronde, conferma anche il desiderio degli esseri umani di sperimentare, creare e adattare ciò che si trova in natura per rispondere ai propri gusti ed esigenze: una vera e propria delizia universale che rappresenta un ponte tra la tradizione giapponese e la cultura culinaria del mondo occidentale.