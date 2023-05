Come ridurre il consumo di energia di un’asciugatrice

L'asciugatrice è molto utile per asciugare i vestiti in poco tempo, ma può anche essere molto costosa in termini di consumo energetico.

Vediamo come ridurre il consumo di questo elettrodomestico davvero utile per la gestione della vita quotidiana.

Scegliere il programma giusto

In primo luogo, è importante scegliere il programma giusto in base alla biancheria da asciugare. Ad esempio, se si ha bisogno di asciugare solo pochi capi, è meglio scegliere un programma breve invece di un ciclo lungo. Inoltre, alcuni modelli, come le asciugatrici Electrolux, hanno programmi specifici per tessuti delicati o per capi in cotone, che possono aiutare a ridurre il consumo di energia.

Centrifugare bene i vestiti

Un altro modo per ridurre il consumo di energia di un'asciugatrice è centrifugare bene i vestiti prima di iniziare un ciclo. In questo modo, i vestiti saranno già abbastanza asciutti e ci vorrà meno tempo per asciugarli completamente. Meglio optare per centrifughe potenti, di almeno 1000 giri, così da inserire in asciugatrice capi già abbastanza asciutti, che portano a risparmiare fino a 30 minuti di tempo.

Utilizzare cicli di asciugatura Eco

Molti modelli di asciugatrice hanno cicli di asciugatura eco, che consumano meno energia rispetto ai cicli standard. Anche se questi richiedono più tempo, possono ridurre efficacemente il consumo, una scelta più ecologica e per risparmiare sul costo della bolletta.

Avviare l’asciugatrice di sera o nel weekend

Se si ha una tariffa bioraria, è meglio avviare l'asciugatrice di sera o durante il weekend, quando l'energia costa meno, in modo da poter risparmiare sui costi energetici. Molto spesso è indispensabile l'asciugatrice per la gestione della vita quotidiana: in inverno, ad esempio, asciugare il bucato può diventare un'impresa, soprattutto se non si dispone di spazi adeguati e organizzare i cicli in base alle fasce diventa vantaggioso per la gestione dei costi mensili.

Utilizzare palline di lana profumate

Perché non utilizzare anche le palline di lana profumate? Queste palline possono aiutare a ridurre il tempo di asciugatura dei vestiti e, di conseguenza, il consumo di energia dell'asciugatrice. Si può anche versare qualche goccia di olio essenziale sul panno o sulla pallina di lana e metterlo all’interno del cestello prima di aggiungere il bucato da asciugare, per ottenere dei capi piacevolmente profumati una volta terminato il programma di asciugatura.

Per scegliere la lavasciuga giusta in base alle proprie esigenze, è importante considerare diversi fattori. Innanzitutto, bisogna valutare lo spazio a disposizione: se si ha poco spazio, la lavasciuga è la soluzione ideale, inoltre, è importante valutare la capacità della stessa, ovvero la quantità di bucato che può contenere, e i programmi di lavaggio disponibili, adatti alle esigenze di ogni tipo di tessuto, vestito e capo di abbigliamento.

Le asciugatrici, o lavasciuga, consentono di avere abiti perfettamente asciutti e profumati in poco tempo e per tutto l'anno, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Tuttavia, è importante utilizzarle in modo intelligente e con questi semplici accorgimenti è possibile risparmiare energia e denaro senza rinunciare alla comodità e alla praticità di questo elettrodomestico.