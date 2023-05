Arriva l’estate - Le migliori spiagge del Molise dove passare le proprie vacanze

Pexels

L’estate sta arrivando e, anche quest’anno, molti turisti arriveranno da tutto il mondo per spendere le proprie vacanze nella graziosa città costiera di Termoli. Questa città, da sempre offre un centro cittadino molto ben curato, e tanti luoghi affascinanti da visitare, come il borgo medievale, la cattedrale e il Castello Svevo. Ma, oltre che per la bellezza delle sue strutture e il fascino di una città dai tanti colori e profumi, Termoli è anche rinomata per le sue spiagge sabbiose, dove passare il proprio tempo a rilassarsi, godersi il sole e fare il bagno in tranquillità.

Termoli è una città ricca di tradizione, cultura e fascino, e offre ai turisti non solo dei luoghi e spiagge incantevoli, ma anche del buon cibo, che in Italia non guasta mai. Per questa ragione molti ristoratori utilizzano un’app gestione prenotazioni ristorante in grado di permettere di organizzare al meglio le proprie giornate di lavoro e rendere quanto più piacevole l’esperienza ai propri clienti.

Passare le vacanze a Termoli, potrebbe essere la giusta soluzione per chi vuole viaggiare in maniera originale, per chi non ama andare in posti troppo affollati o inflazionati, e vuole spendere il proprio tempo libero in tranquillità e serenità, magari portando con sé il proprio amico a 4 zampe. Per questa ragione, in questa guida, parleremo delle migliori spiagge di Termoli e del Molise dove passare le proprie vacanze.

Le migliori spiagge

Questa costa offre spettacolari paesaggi e un mare incredibilmente cristallino dove sprofondare nel relax. Scegliere questa destinazione per le proprie vacanze, potrebbe essere la mossa giusta, soprattutto perché molti turisti vengono attratti da mete più inflazionate, come la Puglia e la Sicilia. Ma adesso vediamo nel dettaglio quali sono le migliori spiagge dove passare le proprie giornate di vacanza a Termoli, che è finalmente tornata ad essere bandiera blu.

1 - Spiaggia di Sant'Antonio: sicuramente la spiaggia più famosa di Termoli, situata nel cuore della città. Con la sua sabbia dorata e fine, le acque poco profonde e la vista panoramica sul Castello Svevo, è una meta ideale per le famiglie. La spiaggia è dotata di servizi come ombrelloni, lettini e bar sulla spiaggia per chiunque voglia godersi a pieno il relax.

2 - Spiaggia di Rio Vivo: situata a nord della città, questa spiaggia è una delle più tranquille e appartate di Termoli. È possibile trovare un ambiente naturale incontaminato e affascinante, che offre una sensazione di pace e relax impagabili. Le acque sono cristalline e sono ideali per nuotare o fare snorkeling, per chi vuole godersi le meraviglie del fondale marino.

3 - Spiaggia di Campomarino: pochi chilometri più a sud rispetto al comune di Termoli si trova Campomarino, un piccolo paese di quasi 8.000 abitanti con un litorale tra i più ampi e spaziosi della zona. Questa spiaggia offre un lungo tratto di sabbia dorata e acque trasparenti. È perfetta per passeggiare lungo la battigia o godersi una giornata al sole, sorseggiando un drink e leggendo un buon libro.

4 - Spiaggia di Ramitelli: ancora più a sud rispetto a Campomarino si trova questa spiaggia, che con le sue acque limpide e la sabbia chiara offre una vista mozzafiato sull'orizzonte infinito. Per gli amanti della natura incontaminata è l’ideale, visto che offre un panorama selvaggio, esotico e affascinante. Lungo questa spiaggia la fresca brezza marina porta con sé profumi di alghe e sale, creando un'atmosfera rilassante e rigenerante.

5- Spiaggia di Petacciato: Muovendosi invece lungo il litorale nord, a circa 15 chilometri da Termoli, si trova la spiaggia di Petacciato, una gemma nascosta con sabbia bianca e morbida e un mare cristallino. È meno affollata rispetto alle spiagge di Termoli, quindi è perfetta per coloro che cercano tranquillità e privacy, senza rinunciare però ai comfort offerti da un lido attrezzato.

Queste sono solo alcune delle migliori spiagge che si possono trovare a Termoli e nei dintorni e vale la pena sicuramente visitarle, magari fermandosi per mangiare in uno dei tanti ristoranti che è possibile trovare lungo il tratto costiero. Ogni spiaggia ha il suo fascino unico e offre l'opportunità di rilassarsi e godersi una giornata di mare con i propri partner e le proprie famiglie, nonostante le tante difficoltà dovute alla questione delle concessioni balneari.

Se cerchi un luogo dove passare le tue vacanze in maniera originale, Termoli potrebbe essere la scelta giusta per te. Potrai spendere le tue giornate coccolato dal sole estivo e in totale relax, senza rinunciare al fascino storico di un borgo nato nel VI secolo a.C. e che ha avuto la sua fortuna nel periodo svevo con Federico II.

Pexels