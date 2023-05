Il mercato finanziario italiano, una panoramica della situazione attuale

L’Italia è una nazione rinomata nel mondo per la sua ricca storia, la cultura, la cucina e la tradizione, ma non tutti sanno della sua forza e del ruolo di rilievo che ricopre nel mercato finanziario globale. Il mercato finanziario italiano ha alcune caratteristiche peculiari che lo rendono attraente sia per gli investitori domestici che per quelli internazionali.

Il settore bancario e assicurativo

Alla base del mercato finanziario italiano troviamo il settore bancario. Le grandi banche d’Italia sono il cuore pulsante della finanza dello stivale e giocano un ruolo cruciale supportando la nascita di nuovi business o la crescita di quelli esistenti, sostenendo lo sviluppo economico del Paese. Tra le società bancarie di maggior rilievo troviamo il gruppo UniCredit, Banco BPM e Intesa San Paolo; ognuna di queste aziende offre numerosi servizi sia a livello individuale che commerciale, oltre a consentire l’acquisto di azioni e a fornire assistenza nella gestione patrimoniale. Il settore bancario in Italia continua a rimanere solido anche grazie alla cultura del risparmio seguita dalla maggior parte dei cittadini, che aiuta a mantenere alti i saldi dei conti correnti.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, gli ultimi numeri pubblicati da IVASS, aggiornati al 2021, mostrano come questo mercato sia in continua crescita e abbia raggiunto un valore equivalente al 7,9% del PIL italiano. Al primo posto continuiamo a trovare le assicurazioni sulla vita con un mercato di oltre 105 miliardi di euro seguite dalle polizze danni a 34,1 miliardi. Le aziende leader nel settore assicurativo non cambiano da decenni: in cima alla classifica si piazzano nuovamente Generali, Allianz e Unipol Sai.

Gestioni dei beni finanziari e mercato immobiliare

La gestione di beni immobili e patrimoni finanziari è un altro dei pilastri della finanza della nostra penisola. Esistono centinaia di aziende, sia con sede domestica che internazionale, che operano in Italia gestendo patrimoni di ogni tipo, da quelli azionari ai fondi pensioni, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti ritorni superiori alla media del mercato e mitigare i possibili rischi.

Dopo aver riscontrato un forte periodo di incertezza e riduzione delle transazioni durante il picco della pandemia, il mercato immobiliare in Italia sta riprendendo vigore: nel 2022 le compravendite sono salite di oltre il 5%, numero importante vista anche la crescita del valore medio della abitazioni sia a causa dell’inflazione, che dei diversi programmi governativi pensati per agevolare gli acquisti prima casa.

Il mercato azionario

Il peso a livello globale della Borsa Italiana continua a incrementare, conquistando di anno in anno un posto di rilievo soprattutto nel panorama dell’Unione Europea. Nel 2007, la Borsa fu acquistata dal London Stock Exchange Group fornendo a questo mercato finanziario una base ancora più robusta e stabile nonché una maggiore credibilità a livello internazionale. Questa piattaforma azionaria permette alle compagnie emergenti italiane di lanciarsi sul mercato tramite IPO (offerta pubblica iniziale), di acquistare o vendere azioni, bond, futures e altri strumenti finanziari. Tra le aziende quotate in borsa, le italiane più importanti rimangono Eni, Enel e Luxottica.

I trend degli ultimi anni

Negli ultimi anni, il mercato finanziario italiano è stato colpito da alcuni trend, primo tra tutti quello della digitalizzazione dei servizi: il nostro Paese non era stato capace di mantenersi al passo con l’innovazione tecnologica globale e ha dovuto darsi da fare per recuperare terreno e chiudere il gap con le altre nazioni dell’Eurozona; le banche e istituzioni finanziarie italiane hanno investito fortemente nello sviluppo e nel miglioramento di applicazioni mobili, internet banking, soluzioni per i pagamenti digitali e il perfezionamento dell’esperienza digitale dei propri clienti, introducendo rapidamente servizi innovativi come assistenti virtuali personalizzati e piattaforme di prestito peer-to-peer.

Un secondo trend è quello della finanza sostenibile , cioè l’idea di investire in prodotti, aziende o idee che rispettino l’ambiente, siano di aiuto alla società e offrano processi industriali sostenibili. Gli investitori di oggi si concentrano costantemente sul peso e sull’impatto sociale e ambientale delle aziende di cui acquistano quote azionarie. Inoltre, il Governo italiano ha introdotto numerose iniziative pensate per promuovere la finanza sostenibile come i Green Bonds, progetti per l’energia rinnovabile e fondi dedicati agli investimenti responsabili.

L’Italia continua a rimanere uno dei Paesi dell’Eurozona con il maggior numero di opportunità d’investimento per aziende e privati e, nonostante rimangano ancora alcune sfide e cavilli amministrativi da superare, il mercato finanziario della nostra penisola continua a evolversi, innovarsi e crescere con prosperità.