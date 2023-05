L'Ottocento in 5 invenzioni: come l'innovazione tecnologica ha cambiato la storia

L'Ottocento è stato un periodo di grande trasformazione tecnologica, nota anche come Seconda Rivoluzione Industriale. Questo momento storico ha visto la nascita di numerose invenzioni che hanno cambiato le abitudini e lo stile di vita di intere nazioni. In questo articolo esploreremo cinque invenzioni dell'Ottocento che hanno avuto un impatto significativo sulla società e sull'economia del mondo moderno.

Il telegrafo elettrico

Il padre del telegrafo elettrico è Samuel Morse, che lo inventò nel 1837. L’apparecchio utilizzava un codice di punti e linee, noto come codice Morse, per trasmettere messaggi a distanza. Costituì un primo passo verso la comunicazione veloce tra individui in luoghi diversi, che troverà massima realizzazione nel telefono.

Anni dopo verrà affiancato e poi sostituito da strumenti più pratici e veloci, per finire poi in disuso nel XX secolo, succeduto dalla messaggistica istantanea online. Nonostante ciò, il telegrafo rappresentò una tappa fondamentale, costituendosi come primo ponte nella comunicazione in tempo reale tra Europa e America: nel 1866 venne posato il primo cavo telegrafico transatlantico, della lunghezza di ben 3430 km.

Il telefono

Il telefono nasce dall’ingegno Antonio Meucci, inventore e imprenditore italiano, nel 1854. Ne sviluppò il prototipo (il "telettrofono") come strumento per comunicare con la moglie, che soffriva di reumatismi e non poteva muoversi. Tuttavia, non ebbe i mezzi finanziari per registrare il dispositivo, se non con un brevetto temporaneo risalente al 1871. Quest’ultimo scadde, così il primo brevetto ufficiale per il telefono venne concesso ad Alexander Graham Bell nel 1876.

A chiunque si debba la sua paternità, questa tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui le persone si interfacciano tra loro a distanza. Inoltre, ha avuto un impatto significativo sull'economia e sul commercio, permettendo gli scambi immediati tra imprese e clienti provenienti da tutto il mondo.

Da quando è stato creato, il telefono ha subito molte evoluzioni. Nel 1877, la compagnia americana Bell Telephone Company comprò i diritti del primo microfono a carbone; un elemento imprescindibile per facilitare l’utilizzo dell’apparecchio agli utenti. Nel corso del XX secolo, è stato ulteriormente implementato, basti pensare al telefono cellulare, che ha determinato la possibilità di effettuare chiamate in movimento.

La fresatrice

La fresatrice è stata inventata dall'ingegnere americano Joseph Brown nel 1862. Si tratta di una macchina che utilizza una lama rotante per rimuovere il materiale da una superficie. È tuttora impiegata in molteplici campi, primo tra tutti la meccanica di precisione. Negli anni, questo strumento è stato via via perfezionato, fino all’introduzione di tecnologie a controllo numerico. La fresatura di precisione porta alla produzione di elementi dalle forme anche molto complesse, che possono tornare utili in una varietà di ambiti che vale la pena approfondire. Sebbene non sia l’invenzione ottocentesca più rappresentativa della Seconda Rivoluzione Industriale, è bene considerare che la creazione di parti meccaniche sarebbe stata quasi impossibile senza questo prezioso utensile.

Il cinema

Il cinema come lo conosciamo oggi trova patria in Francia, essendo stato inventato dai fratelli Lumiere nel 1895. Sebbene siano noti con questa nomea, ciò che brevettarono nello specifico fu il cinématographe, cioè una camera che fungeva anche da proiettore. E il cinema altro non è che la proiezione di una serie di immagini in movimento su uno schermo. Ciò ha naturalmente portato alla realizzazione di film, e di conseguenza alla nascita dell'industria cinematografica moderna.

È stata un'importante evoluzione nel modo di fare narrazione, ora non più solo scritta o orale, ma anche visiva. La settima arte è stata investita da continue innovazioni, divenute ulteriori mezzi d’espressione: il sonoro, il surround, il colore e gli effetti speciali. Oggi, il cinema continua a evolversi con nuove tecnologie come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale.

Il semaforo

L’ultima invenzione che passiamo in rassegna è il semaforo, installato per la prima volta a Londra nel 1868. Un’idea apparentemente semplice, che si rivelerà fondamentale per permettere alle città moderne di gestire i massicci flussi di traffico in modo sicuro ed efficiente. Venne brevettato da J.P. Knight, ingegnere di origini britanniche.

Con la diffusione dell'automobile, il bisogno di sistemi di segnalazione per regolare la circolazione divenne sempre più pressante, e il semaforo seppe rispondere perfettamente a tale esigenza.

Tutto ciò partendo da una semplice lampada a gas rotativa, poi diventata il simbolo del caos ordinato e dinamico delle città del XXI secolo.