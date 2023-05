Bomboniere solidali: un piccolo gesto di grande valore

L’usanza di regalare bomboniere ha origini secolari. Anni addietro venivano soprattutto utilizzate in occasione dei matrimoni, in particolari ricorrenze di questi, come per esempio le nozze d’argento (25 anni di matrimonio) o le nozze d’oro (50 anni di matrimonio) e anche in occasione di alcune feste religiose come per esempio il Battesimo, la Prima Comunione, la Cresima, il Bar Mitzvah e il Bat Mitzvah. Molti anni fa erano delle scatolette o dei sacchettini contenenti dolciumi, soprattutto confetti, e venivano regalate a tutti coloro che erano stati invitati agli eventi.

In seguito, l’uso delle bomboniere si è esteso anche ad altre ricorrenze ed eventi, come per esempio il compleanno, il conseguimento della laurea, anniversari di vario tipo, la nascita di un bambino e persino la pensione.

L’usanza di regalare dolcetti è ancora piuttosto comune, ma negli ultimi anni, in molte occasioni essi vengono sostituiti da piccoli regali utili (per esempio dei piccoli utensili da cucina); inoltre, da qualche tempo sono sempre di più coloro che scelgono di festeggiare gli eventi più importanti ricorrendo alle cosiddette bomboniere solidali; cerchiamo quindi di capire cosa si intende con questa espressione.

Che cosa sono le bomboniere solidali?

Con l’espressione bomboniere solidali si fa riferimento a delle bomboniere che si caratterizzano per il fatto che i ricavi ottenuti dalla loro vendita saranno destinati a un’organizzazione non profit che utilizzerà il denaro ricavato per sostenere le proprie cause benefiche; si tratta quindi essenzialmente di un gesto di solidarietà.

Perché festeggiare una ricorrenza regalando delle bomboniere solidali?

Festeggiare una ricorrenza regalando delle bomboniere solidali ai propri ospiti è un modo molto speciale di condividere la felicità di avvenimenti importanti per la propria famiglia (un matrimonio, una ricorrenza religiosa ecc.) e serve a ricordare a tutti che ci sono molte persone, soprattutto bambini, alcuni piccolissimi, che vivono situazioni particolarmente difficili. È un piccolo gesto che assume un grande valore perché il regalo che facciamo ai nostri parenti e amici lo facciamo un po’ anche a chi è meno fortunato di noi.

Le bomboniere solidali di Save the Children

Save the Children è una grande organizzazione creata più di cento anni fa (1919) e che opera in 125 Paesi del mondo, Italia compresa. La sua missione è quella di offrire a bambine e bambini che versano in condizioni di difficoltà la possibilità di nascere e di crescere in salute, di ricevere un’educazione di qualità e di ottenere protezione. È un compito non semplice e per renderlo meno difficile c’è bisogno che anche noi diamo il nostro contributo; scegliere delle bomboniere solidali è un modo molto semplice, ma efficace, per regalare un sorriso a tanti bambini in difficoltà alleviando le loro sofferenze.

Dare il proprio contributo è semplice e veloce: in occasione di una ricorrenza (matrimonio, festa religiosa, laurea, pensione ecc.) è possibile ordinare online le bomboniere solidali che più ci sembrano adatte all’occasione. Sullo shop solidale di Save the Children sono indicate le varie tipologie di evento. Cliccando sul link di quello di nostro interesse potremo scegliere fra varie proposte quella che preferiamo. Nel caso di una festa di laurea ad esempio si potrà scegliere una bustina porta confetti con nastrino rosso oppure una matita con semi di basilico oppure una pergamena digitale e tanto altro ancora; ovviamente si potrà personalizzare il tutto per rendere il regalo ancora più speciale.