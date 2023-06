Le polo personalizzate e il marketing aziendale: una scelta vincente

Qualunque attività commerciale che abbia la necessità di farsi conoscere e di incrementare la propria visibilità non può fare a meno di promuoversi tramite il marketing, che può essere declinato in tante soluzioni differenti. Uno dei più importanti elementi che meritano di essere presi in considerazione è senza dubbio il logo del marchio: più esso viene visto e conosciuto, più le persone saranno portate a interessate al brand e magari ad acquistarne i prodotti o i servizi correlati. La crescita di qualsiasi attività è figlia di una specifica attenzione al marketing, che si può concretizzare attraverso i social media, la pubblicità, le vendite e le promozioni. L’obiettivo è sempre e comunque quello di far conoscere il business, seguendo strade differenti.

Capi di abbigliamento e gadget personalizzati

Una delle idee più efficaci che si possono valutare è quella dei regali aziendali da fornire ai clienti: si può trattare di semplici gadget promozionali o di polo personalizzate su cui far stampare il logo aziendale. Attenzione, però, a studiare il giusto posizionamento dello stesso. Le magliette, tra l’altro, possono essere riservate anche ai dipendenti dell’azienda, che le indosseranno come parte della propria divisa di lavoro. Di certo, in mancanza del logo per i clienti è pressoché impossibile riuscire a riconoscere e identificare il logo fra gli altri, a maggior ragione in un contesto di mercato in cui la competitività è molto elevata. Le magliette personalizzate con il logo diventano, per questo, la soluzione ideale per favorire la riconoscibilità del marchio e riuscire a far parlare i potenziali clienti del brand.

I vantaggi offerti dalle t-shirt personalizzate

Quali sono, dunque, i motivi per i quali conviene ricorrere alle t-shirt personalizzate? Se è vero, come recita il luogo comune, che la pubblicità è l’anima del commercio, ecco che si rivela una buona idea far distribuire le proprie magliette personalizzate in occasione di eventi speciali, a mo’ di gadget o come veri e propri regali. Così, chi le riceve – i dipendenti, i clienti, i fornitori, e così via – si fa testimonial e ambasciatore del marchio, contribuendo a farlo conoscere ogni volta che le t-shirt e le polo verranno indossate. Una maglietta con un design personalizzato è efficace come e più di un cartellone pubblicitario: i manifesti affissi per le strade sono fermi e statici, mentre i capi di abbigliamento si spostano e viaggiano insieme a chi li indossa, per di più risultando molto meno costosi e richiedendo un investimento davvero minimo.

Le proposte di StampaSi

È grazie alle proposte di StampaSi che oggi imprenditori e professionisti, ma anche privati e associazioni, hanno la possibilità di scegliere e ordinare t-shirt personalizzate con il logo aziendale da utilizzare come gadget promozionali. Ciò è possibile grazie all’utilizzo, da parte del team di StampaSi, di macchinari all’avanguardia che consentono di ricorrere alle tecniche di stampa di ultima generazione: ne derivano prestazioni ottimizzate, con la produzione di articoli che guardano al domani, in virtù di una filosofia produttiva ecosostenibile, come dimostra la scelta dei materiali usati.

Visibilità per il business

Grazie alle magliette che riportano impresso il marchio aziendale, ogni attività può trarre notevoli benefici in termini di visibilità, con una evidente convenienza grazie alla capacità di attirare la curiosità delle persone e favorendo un ricordo duraturo. Le t-shirt personalizzate contribuiscono a costruire un legame di fiducia tra il marchio e i clienti, e al tempo stesso aumentano la loro fedeltà. In base al valore del brand percepito, poi, si può pianificare la distribuzione dei prodotti e invitare i destinatari a compiere un’azione, che può consistere in un acquisto o magari nella registrazione a una newsletter.

Una sensazione di professionalità e competenza

In tutti i casi il ricorso a t-shirt aziendali decorate con il logo del marchio comunica una sensazione di alta professionalità. Si tratta di strumenti di marketing davvero potenti, grazie a cui qualunque messaggio di natura promozionale può essere trasmesso con più facilità per mezzo di un logo ma anche, perché no? di uno slogan. Le immagini, elaborate dal cervello umano in maniera molto più rapida rispetto alle scritte, garantiscono comunque una resa migliore in termini di stimoli e capacità di catturare l’attenzione: vale la pena di rifletterci sopra.