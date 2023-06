Come organizzare una vacanza in Salento: ecco dei consigli pratici

Il Salento caratterizza la Puglia per la bellezza paesaggistica che presenta, tra il verde dei parchi e della campagna, nonché per il mare color turchese e le lunghe spiagge dalla sabbia bianca finissima. Per questi ultimi fattori, ci sono delle aree che sono state ribattezzate come le “Maldive del Salento”, proprio per la somiglianza qualitativa che c’è con la località asiatica famosa in tutto il mondo.

Il turismo nel Salento è vivissimo ogni estate, poiché il numero di persone desiderose di esplorare le varie insenature naturali presenti è in costante crescita. Inoltre, ci sono tantissime zone di cui poter godere, tutte da conoscere per motivazioni differenti e variegate; ci sono borghi bellissimi, piatti squisiti, e un’acqua a dir poco trasparente, cristallina. Per aiutarvi a decidere: ecco dei consigli pratici su come organizzare una vacanza in Salento.

Vacanza nel segno di storia, natura e relax: ecco le “Maldive del Salento”

Chi è alla ricerca di una vacanza nel segno di elementi storici e naturali, così come del relax più totale, troverà una certa soddisfazione presso le zone denominate le “Maldive del Salento”. Qui ci si può tuffare nell’acqua turchese del mare, che è tra i più puliti in Italia, nonché tra quelli dotati di maggiore fascino in assoluto. Il fattore unico è dato anche dal verde circostante, in grado di rendere l’esperienza in questa zona della Puglia ancor più immersiva.

Per potersi destreggiare tra una visita al Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento e le suggestive spiagge di Porto Cesareo, si potrebbe alloggiare presso il Blu Salento Village. Questo villaggio si affaccia sul mare ed è situato al centro di Sant'Isidoro, con una vista spettacolare sulla baia. Qui si potrebbe trovare quanto descritto finora, riscontrando un relax davvero senza pari che saprà rendere indimenticabile la vacanza estiva per tutta la famiglia.

Escursioni nell’entroterra: ecco dove esplorare

Gli amanti della natura stanno aumentando, soprattutto oggi giorno, dove il tema della sostenibilità è attualissimo e fondamentale. Il Salento è una località caratterizzata dalle insenature naturali e dagli affascinanti borghi da scoprire, motivo per cui è tutta da esplorare. L’entroterra salentino presenta uliveti secolari, muretti a secco, vegetazione varia e popolata da diverse specie animali. Per coloro che desiderano organizzare delle escursioni, è opportuno sapere che il trekking da poter svolgere parte da Lecce, città nella quale è possibile alloggiare in una qualsiasi struttura.

Ma se ci si vuole concedere un’esperienza ancor più immersiva, tanto vale dormire in tenda per godersi l’atmosfera pienamente naturale. Dopo Lecce ci si potrebbe fermare a Melpignano, poi al borgo di Corigliano d’Otranto, dove si erge un castello medievale da fotografare esternamente per la sua rara bellezza. Morciano di Leuca, il litorale della Marina di Ostuni e la Riserva Naturale di Torre Guaceto rappresentano altri punti incredibili nei quali camminare e contemporaneamente ammirare il territorio circostante.

Baie e grotte del Salento

La penisola salentina offre anche altri elementi paesaggistici degni di essere osservati in tutta la loro maestosità. Si tratta sempre di natura incontaminata, e si fa riferimento alla Baia dei Turchi ad esempio, ossia una spiaggia dove si erge una scogliera di tufo circondata da una pineta che si estende per chilometri e chilometri, vicino Torre dell’Orso. Invece, nei pressi di Otranto c’è la cave di bauxite, punto praticamente imperdibile.

Il nome è tutto in programma: la Grotta della Poesia è caratterizzata dalla presenza di piscine naturali. La sua formazione vede una divisione in due grotte, una si affaccia su una spiaggia, mentre internamente all’altra si trovano dei resti di pittura rupestre che destano clamore per la loro bellezza. Infine, si chiude la visita nel Salento con la Grotta della Zinzulusa, che si contraddistingue per delle irregolari ma splendide stalattiti, e anche per le stalagmiti; c’è persino un piccolo lago dal colore smeraldo.