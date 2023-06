Per gli amanti del non convenzionale: le sneakers Mimanera

Mimanera, dal 2010, è il punto di riferimento per sneaker personalizzate, fatte a mano e 100% originali. Con un'offerta che comprende le Vans Old Skool e le Nike Dunk, il negozio online italiano risponde alle esigenze di ogni fascia d'età, permettendo di esprimere unicità in ogni passo. Acquisti semplici, spedizione gratuita e offerte outlet sono solo alcune delle caratteristiche di Mimanera.

L’obiettivo è quello di offrire al proprio pubblico molto più di una semplice scarpa. In pochissimi anni, si è affermata come uno dei principali punti di riferimento nel settore delle sneakers customizzate, sia in Italia che in Europa. Dispone, infatti, di sei punti vendita nel nostro Paese e di uno store nel Mall of Emirates di Dubai.

Nel catalogo digitale figurano tantissimi articoli, 100% originali e realizzati con materiali di elevata qualità. Ogni dettaglio, infatti, è studiato proprio per trasformare le calzature in un’autentica opera d’arte. Alcuni esempi? Diadora, Adidas Stan Smith, Top Ten, Advantage o Superstar, Nike Air Jordan 1, Vans Old Skool, Converse platform personalizzate e perfino scarpe da sposa comode customizzate, per aggiungere un tocco di stile in più al proprio outfit nuziale.

Il team di Mimanera è composto da creativi professionisti con una spiccata dote per l’artigianalità, tipica del Made in Italy. I modelli, infatti, prendono vita da un costante e libero flusso di idee provenienti da ogni angolo del mondo.

Quanto agli stili di personalizzazione, il cliente può scegliere fra numerose alternative: glitter, borchie, Swarovski, tessuti laminati, animalier, patch e non solo. È prevista, inoltre, l’opportunità di aggiungere lacci particolari, stampe, immagini e ulteriori decorazioni, così da rendere le sneakers ancora più uniche. Basta qualche click online e il gioco è fatto.

Acquistando online, le spedizioni diventano gratuite per spese superiori a 50 euro. Le consegne sono veloci ed effettuate da corriere assicurato. È possibile, poi, seguire lo stato di avanzamento del viaggio, grazie al codice per il tracking. PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno sono le modalità di pagamento previste, sinonimo di sicurezza e protezione.

Senza dimenticare, infine, che nel 2022 è stato lanciato il progetto Mimanera Studio, la private label del brand. Valori e obiettivi sono sempre gli stessi, ma quello che viene offerto è molto più della semplice personalizzazione. Le calzature firmate dal marchio italiano, infatti, rappresentano l’unione di anni di esperienza nel settore calzaturiero, coniugati con un’infinita passione per l’innovazione.

Ricevi in anteprima le nuove collezioni e sconti personalizzati. Iscriviti alla newsletter su www.mimanerashop.com e approfitta di un coupon da 10 euro!