Come funziona la cessione del quinto: regole e consigli

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso mer 21 giugno 2023

La tecnologia e la trasformazione digitale hanno aperto nuovi orizzonti e nuove opportunità nel settore dei servizi finanziari, rendendoli sempre più accessibili al pubblico. Tra questi, una delle soluzioni più popolari è la cessione del quinto dello stipendio: un meccanismo che consente ai lavoratori dipendenti di ottenere prestiti a tassi di interesse agevolati, restituibili tramite addebiti mensili fissi sulla propria busta paga.

In sintesi, la cessione del quinto è un prestito personale garantito mediante il prelievo della quinta parte dello stipendio netto mensile del richiedente. In questo modo, il lavoratore ha la possibilità di usufruire di un finanziamento senza la necessità di fornire garanzie aggiuntive, come ad esempio la successione di beni immobili o la presentazione di un garante.

Come richiedere la cessione del quinto?

Per richiedere la cessione del quinto è necessario che il lavoratore sia in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero di un contratto a tempo determinato, a patto che la durata del prestito non ecceda la data di scadenza del contratto. Inoltre, il richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Una volta presentata la richiesta, il finanziatore la valuterà e procederà alla stipula del contratto di finanziamento. La cessione verrà poi erogata solo dopo aver ricevuto dal datore di lavoro il benestare, con il quale l’amministrazione conferma l’accettazione del piano di finanziamento e con cui comunica la data di partenza della trattenuta.

Il rimborso della cessione del quinto generalmente avviene con una durata compresa tra i 24 e i 120 mesi, con rate mensili fisse il cui valore non può superare il 20% dello stipendio netto mensile del dipendente. La regola del quinto dello stipendio garantisce al lavoratore la possibilità di mantenere comunque un'adeguata disponibilità economica mensile, in quanto la rata non incide eccessivamente sul tenore di vita e sulle capacità di spesa.

L'importo che può essere concesso attraverso la cessione del quinto dello stipendio varia in base alla capienza dello stipendio del richiedente, ma generalmente non supera i 75.000 euro. Inoltre, sono previste delle spese aggiuntive relative ai costi di istruttoria, alla polizza assicurativa e agli interessi sul capitale prestato.

Cosa sapere sulla cessione del quinto

La cessione del quinto può rappresentare una soluzione interessante per le esigenze di finanziamento, in quanto offre tassi di interesse agevolati rispetto ad altre forme di credito al consumo. Inoltre, il meccanismo di addebito automatico permette di evitare ritardi nei pagamenti e protesti da parte di banche e finanziatori.

Ciononostante, prima di richiedere la cessione del quinto è importante informarsi sulle norme che regolano questa forma di finanziamento. Innanzitutto, il richiedente deve essere consapevole che questa modalità comporta una detrazione e sulla busta paga, in quanto la rata viene trattenuta mensilmente dallo stipendio.

Scegliere il finanziatore in base alle proprie esigenze

Per concludere, è importante scegliere il finanziatore più adatto alle proprie esigenze, valutando attentamente le condizioni e le regole applicate dall’ente che eroga il prestito. È consigliabile cercare un finanziatore che offra tassi di interesse competitivi e un servizio clienti efficiente e disponibile, in grado di fornire supporto e assistenza in caso di necessità.