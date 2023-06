L'Impatto del noleggio di piattaforme aeree sulla crescita economica locale

Moltissime lavorazioni di diversi settori devono essere svolte in quota. Tra questo rientrano lavori edili, installazioni di impianti o manutenzioni del verde.

Per poter lavorare in altezza in totale sicurezza, vengono utilizzate le piattaforme aeree, che sono i macchinari più noleggiati in Italia.

Il settore del sollevamento in quota delle persone è molto attivo nel nostro paese, tanto che oltre il 70% delle piattaforme aeree entra a far parte delle flotte noleggio.

La piattaforma aerea è una macchina estremamente versatile che consente agli operatori di avere un accesso sicuro in quota, che si parli di pochi metri fino a superare i 50 metri di altezza per i modelli più grandi.

Esistono principalmente quattro tipologie di piattaforma, ognuna con le proprie caratteristiche ed usi specifici. Proprio le peculiarità dei diversi tipi di piattaforma fa sì che siano molto diffuse nel settore del noleggio. A seconda del lavoro da effettuare il cliente può scegliere la piattaforma aerea che più si addice alle proprie esigenze.

Ogni tipologia di piattaforma aerea può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno dato che esistono versioni alimentate a diesel e altre totalmente elettriche.

La tipologia di piattaforma più noleggiata in assoluto è quella autocarrata. Come suggerisce il nome il braccio telescopico è installato su di un autocarro cabinato, che consente all’operatore di guidare il mezzo su strada. Questa particolare conformazione permette di ritirare la piattaforma autocarrata e raggiungere il luogo di lavoro senza dover organizzare un trasporto apposito.

Una volta posizionata e stabilizzata la piattaforma è pronta per iniziare le operazioni di sollevamento.

Le altre tre tipologie di piattaforme più diffuse in Italia sono quella articolata, la cingolata e la verticale. Tutte rientrano nella categoria delle semoventi, vale a dire che hanno la capacità di muoversi autonomamente ma non possono circolare liberamente su strada come le autocarrate. Ciò significa che necessitano di essere trasportate in cantiere con un mezzo idoneo.

La piattaforma articolata ha un carro gommato di piccole dimensioni sul quale è installato un braccio articolato. L’operatore può manovrare la macchina direttamente dalla cesta, posta all’estremità del braccio.

Queste caratteristiche consentono alla piattaforma articolata di evitare gli ostacoli a terra e di raggiungere punti di lavoro difficilmente accessibili grazie alle combinazioni del braccio.

Lo stesso braccio articolato è presente anche sulla piattaforma cingolata, conosciuta in gergo come ragno. Il carro di questa piattaforma è dotato di cingoli che ne permettono il movimento anche su superfici sconnesse come prati o sterrati. Una volta raggiunto il punto di sollevamento la piattaforma viene messa in equilibrio aprendo quattro stabilizzatori che la fanno somigliare ad un ragno metallico.

La piattaforma verticale chiude la categoria delle semoventi ed ha caratteristiche molto diverse dalle altre tipologie di piattaforma.

La cesta, spaziosa e capiente, è installata su un carro mobile gommato e il sistema di sollevamento è composto da una serie di segmenti metallici incrociati a forbice. Proprio da questa peculiarità deriva il nome di piattaforma a pantografo, o più comunemente scissor, con cui viene indicata la macchina.

Non avendo un vero e proprio braccio questa piattaforma può sollevarsi solo verticalmente, consentendo all’operatore di muoversi agevolmente in cesta.

L’utilizzo delle piattaforme aeree è fondamentale in diversi settori merceologici ed ha un forte impatto sull’economia locale.

Poter raggiungere determinate altezze consente agli operatori di lavorare con efficienza e in piena sicurezza.

Queste macchine sono molto impiegate nel comparto edile, per le operazioni di manutenzione agli edifici e gli interventi di manutenzione degli impianti o degli infissi.

Anche l’industria sfrutta le piattaforme aeree per tutte quelle operazioni di manutenzione che devono essere effettuate all’interno degli stabilimenti, ma anche per attività di magazzino e inventario.

Infine la cura del verde è il terzo settore di impiego delle piattaforme, che permettono a giardinieri e paesaggisti di potare e sagomare siepi e alberi ad alto fusto senza correre rischi.

La sicurezza di queste macchine rappresenta uno dei loro punti di forza. Lavorare in quota comporta una serie di rischi, ma grazie alle piattaforme aeree, gli operatori possono avere un accesso sicuro al punto in cui si deve intervenire.

La normativa richiede inoltre che gli operatori siano in possesso di una specifica abilitazione. Chiunque voglia manovrare una piattaforma aerea deve essere correttamente formato e il suo patentino deve essere in corso di validità.

Le lavorazioni appena menzionate hanno caratteristiche diverse, che variano anche in base all’ambiente in cui ci si trova ad intervenire.

Per questo è fondamentale avere a disposizione la piattaforma aerea che meglio si addice per caratteristiche e dimensione al lavoro da svolgere.

La soluzione più utilizzata da una crescente fetta di clientela, è quella di ricorrere al noleggio per servirsi della piattaforma più adatta alle proprie esigenze.

Scegliendo di noleggiare il cliente ha la sicurezza di essere supportato da un professionista del settore sia nella scelta della piattaforma che nella sua gestione durante tutto il periodo di noleggio.

Così facendo il cliente può concentrarsi solo sul lavoro che deve svolgere, operando con efficienza e sicurezza, confermando quanto sia positivo l’impatto delle piattaforme aeree nel tessuto economico locale.