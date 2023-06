L'arte sartoriale non dorme mai: i migliori pigiami per lui

L'arte sartoriale non dorme mai, anzi, ha sempre un occhio vigile e attento. Anche quando l'orologio segna l'ora di andare a dormire, i sogni di ogni uomo vengono animati dall'attenzione alla moda e all'eleganza, e poco importa se ci sono le coperte ad "oscurarla". Si fa ovviamente riferimento al pigiama, che deve essere scelto con cura, tenendo a mente aspetti determinanti come l'arte sartoriale, il design e l'elevata qualità dei tessuti e delle rifiniture. I capi che scopriremo oggi, poi, rappresentano la sintesi perfetta di questi elementi.

Giacca da camera in seta e velluto

Unendo la morbidezza del velluto alla lucentezza della seta, si ottiene un risultato che può essere considerato come la risposta perfetta ai dubbi di ogni uomo. Si fa riferimento alle giacche da camera, principali protagoniste dei pigiami da uomo eleganti proposti da Ferò, uno shop specializzato in tessili per la casa. Questi capi presentano un raffinato mix di materiali, e un equilibrio tra comfort e stile difficile da trovare in altri pigiami.

Inoltre, vengono spesso impreziositi da dettagli di alta qualità sartoriale, come i revers ampi e le tasche laterali, rappresentando così un simbolo di eleganza e di praticità insieme. La seta regala una sensazione di leggerezza ineguagliabile sulla pelle, mentre il velluto completa l'opera, creando un effetto visivo di grande impatto.

Pigiama con bottoni in madreperla

I dettagli fanno la differenza, ed è una regola che vale soprattutto quando si parla di moda. Nel caso dei pigiami da uomo, i bottoni rappresentano un elemento distintivo fra i più importanti in assoluto: vere e proprie gemme incastonate nel cotone. Quelli realizzati in madreperla non sono solo estremamente resistenti, ma aggiungono anche un evidente tocco di raffinatezza e di pregio.

Il risultato è un pigiama che sa essere pratico, ma che non rinuncia comunque alla qualità dei dettagli. Il design classico di questi pigiami, spesso completato da un colletto morbido e da un orlo abbottonato, garantisce un comfort ineguagliabile durante le ore notturne e un'attenzione allo stile quasi inimitabile.

Pigiama in misto cashmere

Chi cerca un capo da notte comodissimo, e dalle linee semplici, dovrebbe assolutamente regalare una chance al pigiama in misto cashmere. Questo tessuto, noto per le sue qualità termiche e la sua morbidezza, si sposa alla perfezione con lo scopo ultimo del pigiama: ovvero regalarci un caloroso abbraccio notturno, senza mettere da parte lo stile del proprio outfit.

I modelli Prestige di Ferò, realizzati con un'attenzione maniacale ai dettagli, presentano un design minimal ideale per concedersi un sonno tranquillo e confortevole. Merito del cotone popeline, liscio al tatto, isotermico, morbido e destinato a durare per molti anni. Chi sceglie un pigiama in misto cashmere, dunque, sceglie un vero e proprio compagno per la vita.

Naturalmente esistono molte altre opzioni da prendere in considerazione, come la camicia da notte ancora una volta in cotone popeline, traspirante ed elegante. Inoltre, questa opzione rappresenta anche una delle più pratiche in assoluto, per quel che riguarda sia la vestibilità, sia la libertà di movimento.