Quali sono i vantaggi offerti da un pannello solare termico?

Risparmiare in bolletta grazie alla luce del sole è una possibilità concreta, visto che si sta parlando di una fonte di energia inesauribile, ecologica e soprattutto gratuita, grazie a cui non solo si illumina la casa, ma la si riscalda anche. Con un pannello solare termico, per esempio, si abbattono i costi e al tempo stesso si riduce in maniera significativa l’impatto ambientale. Come dire: il massimo che si possa desiderare in termini di efficienza energetica, e non deve essere un caso se è in costante aumento il numero di italiani che decidono di ricorrere a un impianto solare da installare nella propria abitazione o in azienda.

Che cosa cambia tra fotovoltaico e solare termico

Se ci si avvicina per la prima volta a questo mondo, tuttavia, è bene avere le idee chiare a proposito delle diverse soluzioni a disposizione, soprattutto per evitare di far confusione tra il fotovoltaico e il solare termico. Stiamo parlando, infatti, di due tecnologie diverse e che per altro possono anche essere complementari fra loro, grazie a cui si sfrutta la luce del sole per scaldare acqua sanitaria e autoprodurre energia elettrica. Entriamo dunque nei dettagli.

Le caratteristiche di un pannello solare termico

Un pannello solare termico utilizza i raggi del sole per scaldare l’acqua che viene utilizzata per l’impianto di riscaldamento e che è destinata a uso sanitario. È evidente, dunque, la differenza rispetto a un pannello fotovoltaico, che trasforma i raggi del sole in energia elettrica, evitando l’impiego di combustibili e di conseguenza le emissioni di anidride carbonica. Il solare termico presuppone un investimento economico tutto sommato ridotto, e soprattutto non richiede la disponibilità di molto spazio. Grazie ad esso si può soddisfare il fabbisogno di acqua calda di un nucleo familiare medio, tenendo conto del fatto che in un giorno un metro quadro di pannello solare è in grado di scaldare, in base al livello di efficienza, fra i 40 e i 300 litri di acqua a una temperatura compresa fra i 45 e i 60 gradi. L’investimento necessario all’inizio per il fotovoltaico, invece, è più elevato; in questo caso inoltre c’è bisogno di più spazio, fermo restando che i vantaggi si dimostrano notevoli sia a livello di impatto ambientale che sotto il profilo del risparmio.

Perché scegliere un impianto solare fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico offre la possibilità di produrre la propria energia elettrica pulita in maniera autonoma. Quindi, non solo i costi della bolletta elettrica si abbassano in misura significativa, ma si è anche meno esposti rispetto alle oscillazioni che caratterizzano il mercato energetico. Volendo, si può prevedere di ricorrere anche a un sistema di accumulo, così che l’energia prodotta venga immagazzinata e poi rilasciata di notte. Quel che è certo è che il fotovoltaico non genera inquinamento e contribuisce ad aumentare il livello di efficienza energetica della casa; il che vuol dire anche accrescere il suo valore immobiliare.

Perché scegliere un impianto solare termico

Altrettanto rilevanti sono i benefici che derivano dall’uso di un impianto solare termico, che garantisce a una famiglia intera acqua calda in tutte le giornate in cui c’è il sole. I costi per il riscaldamento dell’acqua si riducono di almeno il 50%, e non c’è consumo di energia. Così in estate la caldaia può essere spenta, e anche in inverno il suo lavoro è decisamente ridotto. In più si può usufruire delle detrazioni fiscali previste per l’efficienza energetica. Anche in questo caso, il valore dell’edificio aumenta, anche perché la sua classe energetica cresce. Gli impianti solari termici sono disponibili in tipologie differenti, e per questo soddisfano le esigenze di qualunque struttura industriale o casa.

Dove comprare un pannello solare termico

