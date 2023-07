Telo mare: l’accessorio di tendenza per l’estate 2023

Siamo ormai entrati nel vivo dell’estate e siamo tutti pronti a goderci il comfort, il relax e il divertimento che questa stagione porta con sé. Ogni anno, però, la storia si ripete. Troviamo il bikini dei nostri sogni, il copricostume perfetto da abbinare, le calzature più trendy e solo all’ultimo momento pensiamo all’accessorio per eccellenza: il telo mare.

In realtà, non si tratta di un semplice accessorio. Parliamo di un articolo essenziale, di una vera e propria affermazione di stile, in grado di raccontare molto sulla nostra personalità e sulle nostre preferenze. Ma allora, su quale modello puntare? Ecco una pratica guida con tutte le informazioni da conoscere.

La scelta del materiale: spugna, microfibra o fibra naturale?

Il telo mare è un prodotto che si è evoluto nel corso degli anni, reinventato e ridisegnato dagli stilisti più in voga del momento. Viene infatti declinato in molteplici materiali, ognuno con le sue caratteristiche uniche.

La spugna di cotone, per cominciare, è particolarmente apprezzata da chi è alla ricerca di relax, morbidezza e aderenza. Non a caso, parliamo di un tessuto super assorbente, perfetto sia per la spiaggia che per la piscina. Si asciuga rapidamente, è resistente e si dimostra ideale in qualunque circostanza, poiché la cura e il lavaggio sono semplici e non richiedono particolari attenzioni.

Un’altra opzione altrettanto popolare? È senza dubbio la microfibra. Si tratta di un tessuto soffice, flessibile e leggero, noto per le sue proprietà di assorbimento dell'umidità, di asciugatura rapida e di resistenza alle pieghe. Occupa anche poco spazio, un vantaggio non indifferente, specialmente quando si ha una famiglia numerosa e in spiaggia servono diversi teli mare.

Spazio, poi, anche ad innovative fibre del tutto naturali, come il cotone, il lino e la canapa. Ideali per quanti hanno la pelle delicata, offrono comfort, freschezza e leggerezza, coniugati con un aspetto più vintage e sbarazzino. Anche in questo caso, abbiamo a che fare con materiali che si asciugano rapidamente.

Trend 2023: colori vivaci, pattern marini e loghi all-over

L'estate 2023 si preannuncia come una stagione caratterizzata da colori vivaci e sgargianti, loghi ben in vista e fantasie che richiamano il mondo marino. Non a caso, questi trend si riflettono alla perfezione anche sui modelli di telo mare in offerta online, trasformando un semplice accessorio in un vero e proprio statement di stile. Ma scopriamo subito tutti i dettagli.

Teli mare sgargianti e variopinti

I colori vivaci sono la scelta migliore per chi vuole distinguersi sotto l’ombrellone in riva al mare o a bordo piscina. È inutile negarlo: vi sono così tante alternative che trovare quella che meglio risponde alle proprie esigenze in fatto di stile sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Alcuni esempi?

Partiamo dal rosso, una tonalità che non passa mai inosservata, ideale per chi vuole attirare l'attenzione e mostrare la propria personalità audace e vivace. Molto trendy, ad esempio, sono le proposte griffate Nike, Esprit e Pepe Jeans. Ottimo è anche il modello del brand MC2 Saint Barth, in 100% cotone e decorato con frange a contrasto.

Tra le altre colorazioni in voga nella stagione 2023 vi sono anche il giallo, il verde e il blu elettrico. Non solo aggiungono un tocco di allegria al tuo outfit da spiaggia, ma sono perfetti per mettere in risalto l'abbronzatura. Se preferisci un telo classico e minimale ti consigliamo quello in spugna del brand OYSHO. Ma via libera anche a versioni più grintose, come quelle dei marchi Fouta Tunisia, United Colors of Benetton e MAЯSIKØH.

Fantasie marine che trasportano su una spiaggia tropicale

Un’altra tendenza irrinunciabile per il 2023? Sono i teli mare con fantasie marine. Includono proprio tutto: dai motivi a righe alle conchiglie, passando per pesci e stelle marine. Oltre a dimostrarsi dei validi alleati sotto l’ombrellone, sono perfetti anche per quanti amano il mare e desiderano portare un pezzo di esso con sé, anche quando si è lontani dalla spiaggia.

In cerca di articoli rilassanti e confortevoli, per creare l’atmosfera giusta per una giornata di relax al sole? Allora non ti resta che approfittare del telo del marchio Liu Jo, decorato da righe bianche à la marinière e frange.

In alternativa, anche il modello Jacquard del brand Bimba Y Lola realizzato in 100% cotone è ottimo. Su uno sfondo verde figurano granchi, stelle marine e pesci. Perfino i più piccoli lo adoreranno!

Più di un semplice accessorio, il telo con logo all-over

Concludiamo con una proposta davvero glamour e alla moda, indispensabile per quanti puntano a distinguersi e a mostrare uno stile impeccabile anche in spiaggia. Di cosa stiamo parlando? Del telo mare su cui è presente il logo del brand in versione maxi.

Che tu preferisca la spugna, la microfibra o la fibra naturale, ci sono infinite opzioni tra cui scegliere. Ottimo sia per il pubblico femminile che per quello maschile è il telo Basic Fouta, firmato Sundek, brand californiano leader nella produzione di abbigliamento e accessori dedicati ai surfisti.

Più chic ed eleganti, invece, sono l’Ikonic 2.0 Beach Towel di Karl Lagerfeld, in versione black and white e le colorate proposte del brand italiano MOSCHINO, sinonimo di eccentricità e di stile fuori dagli schemi.