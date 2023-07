Gruppo San Marco, piscine, arredi e articoli di riscaldamento di elevata qualità

Realtà italiana che si occupa della vendita di piscine fuori terra e interrate, articoli per il riscaldamento e arredi dedicati sia agli spazi interni che esterni della casa, Gruppo San Marco (www.grupposanmarco.eu) ha dato forma ad un’offerta completa, per soddisfare le richieste di privati, grossisti e aziende. Apprezzata anche a livello internazionale, l’impresa dispone di ampi spazi riservati all’esposizione dei prodotti e alla logistica.

Attiva nel settore da oltre vent’anni e guidata dai valori di partecipazione, soddisfazione e fiducia, Gruppo San Marco è dotata di una sede centrale a Soleto, nel cuore del Salento. Grazie ad un team formato da professionisti, fornisce una risposta precisa alle diverse esigenze dei clienti. Gli esperti sono disponibili sia durante la fase di selezione che nel post-vendita tramite vari canali. Il risultato? Un’esperienza d’acquisto completa, semplice, chiara e rilassata.

I prodotti disponibili sull’e-commerce sono proposti a prezzi vantaggiosi. Tra le principali alternative, s’incontrano piscine fuori terra o interrate di diverse dimensioni, espressione di brand autorevoli, tra cui Fluidra, Gre, Hayward e Dolphin. Sono accompagnate da utili accessori quali scalette, trampolini, teli di copertura, robot e pulitori.

A ciò si uniscono anche gli articoli firmati San Marco, particolarmente apprezzati dal pubblico. Per ciò che riguarda le altre opzioni, troviamo arredi sia per interni che per esterni (specchi, barbecue, gazebi, sanitari o ombrelloni), nonché soluzioni di riscaldamento (tra cui caldaie e stufe a pellet). Per scoprire le occasioni di risparmio più convenienti basta visitare la sezione “Outlet” dello store.

Per le spedizioni, Gruppo San Marco si avvale di corrieri autorevoli, da BRT a Fercam, sono sempre gratuite e avvengono in 2-10 giorni lavorativi. È anche possibile approfittare del pratico servizio Consegna al piano con disimballo, posizionamento e ritiro imballi” (che però non prevede la consegna a costo zero).

La sezione “Blog” del portale offre consigli e spunti utili per la corretta manutenzione delle piscine. Senza scordare, poi, i canali social dell’azienda: Facebook, Instagram e YouTube, che forniscono agli utenti ulteriori informazioni preziose.

Le modalità di pagamento implementate sono sicure e trasparenti: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, finanziamento con Sella Personal Credit o soluzioni rateali grazie a Oney e Soisy. Un’autorevole conferma della soddisfazione del pubblico? Giunge dalle oltre 6.400 recensioni verificate da Trusted Shops.

Nel corso degli anni di attività, infine, Gruppo San Marco è stato premiato con importanti riconoscimenti. Figura tra i 750 migliori e-commerce d’Italia 2021/2022 e 2022/2023 secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza. Ma è stato anche inserito nello studio “I Campioni della Crescita 2023”, sempre redatto da ITQF e La Repubblica A&F.