Shopper personalizzate: 7 modi per utilizzarle e aumentare la brand awareness

Hai mai considerato l'utilizzo di shopper personalizzate per aumentare la visibilità del tuo brand? Beh, dovresti! Le borse, siano esse di carta o di tessuto, personalizzate sono un modo semplice ed efficace per far conoscere il tuo marchio a un vasto pubblico e sono perfette per le attività sia online e offline. Continuando a leggere questo articolo ti verrà spiegherà come ottenere il massimo ritorno economico dalle tue shopping bag personalizzate e come utilizzarle per aumentare la brand awareness.

Il design: una scelta fondamentale

Prima di tutto, è fondamentale scegliere un design accattivante per le tue shopping bag. Il design deve riflettere il tuo marchio e avere un'immagine forte e memorabile. Inoltre, assicurati che il logo sia stampato in modo nitido e in altissima qualità e risoluzione, per creare un prodotto di altissimo pregio.

Una volta che le tue shopping bag sono pronte, puoi utilizzarle in tantissimi modi tutte aventi come unica finalità l'aumento della consapevolezza del tuo marchio, praticamente ovunque.

Ecco alcune idee da sfruttare in modo ottimale per far conoscere il tuo brand:

1) Usa le bustine come packaging per i tuoi prodotti anche se stai vendendo online, così quando i clienti riceveranno il loro ordine vedranno il tuo marchio e magari le riutilizzeranno e porteranno in giro cosi da diffondere il tuo marchio con nuovi potenziali acquirenti interessati al tuo prodotto.

2) Regala le borse ai clienti più fedeli oppure come premio in un concorso o in una challenge in modo che le persone le usino e le mostrino agli altri.

3) Usa le shoppe come strumento pubblicitario durante eventi, fiere o spettacoli. Regalali agli spettatori o ai partecipanti e chiedi loro di usarli durante l'evento per promuovere il tuo marchio.

4) Collabora con altre aziende o negozi per creare pacchetti promozionali con gli acquirenti personalizzati tuoi e dei tuoi partner.

5) Usali per creare una campagna social: chiedi ai clienti di condividere sui social le foto del loro utilizzo della shopper personalizzata con un hashtag specifico per aumentare la visibilità del tuo brand.

6) Usali come regalo aziendale per i tuoi dipendenti e partner commerciali

7) Usale come strumento di vendita: crea un'offerta speciale per chi acquista una shopper personalizzata, così il tuo brand verrà promosso durante l'acquisto.

Wikabags: il tuo partner per la stampa di buste personalizzate

Da oltre 20 anni Wikabags è specializzata nella produzione di shopper bags con stampa personalizzata; nello store online hai la possibilità di scegliere tra quattro diversi modelli di sportine cosi da individuare quello più adatto alle tue esigenze anche in base alla tua attività.

Naturalmente l'unico limite che hai è la tua immaginazione e fantasia, infatti troverai tantissime tipologie e colori di shoppers così da poter, non solo realizzare il miglior abbinamento tra colore del logo e quello della busta, ma in base al periodo dell'anno puoi variare stampa e busta cosi da essere sempre sicuro di non passare inosservato e distinguerti nella folla in modo efficace.

Ecologiche e resistenti: shopper in cotone per il tuo brand

Le shopper in cotone sono realizzate con un materiale naturale e biodegradabile, perfetto per chi vuole promuovere un'immagine ecosostenibile del proprio brand. Sono durevoli e riutilizzabili, adatti a tutti i tipi di acquisti.

Vivaci e accattivanti: shopper in plastica colorata per il tuo brand

Le shopping bag in plastica colorata attirano l'attenzione dei clienti e creano un'immagine accattivante per il tuo marchio. Sono prodotti in molteplici colori cangianti e sono ideali per comunicare un'identità aziendale giovanile o prodotti di grande impatto.

Leggere e resistenti: shopper in TNT per il tuo brand

Le shopping bag in TNT sono realizzate in tessuto non tessuto, un materiale composto da fibre di polipropilene o poliestere. Sono caratterizzati da notevole resistenza e leggerezza.

È resistente all'acqua e alla rottura. Un processo di stampa economico rende possibile la stampa di grandi quantità a prezzi bassi.

Sostenibilità ed eleganza: le shopper in carta Kraft da 100 grammi

La carta kraft è un tipo di carta grezza adatta a prodotti di alta qualità o di nicchia; è resistente e riutilizzabile, ideale per tutti i tipi di acquisiti ed un ottimo modo per distinguersi dalla concorrenza con eleganza.

Essendo anche ecosostenibile, una scelta perfetta per chi vuole promuovere un'immagine ecosostenibile del proprio brand. Per Visualizzare tutti i modelli di Buste personalizzate clicca qui, potrai così visitare il nostro sito web, scoprire tutti i prezzi i formati che abbiamo messo a tua disposizione.