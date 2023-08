Voltura e subentro: quali sono le differenze?

Entrando in una nuova casa, può capitare di dover effettuare la voltura o il subentro. Ma in cosa si differenziano? Immaginando di entrare in un immobile con un precedente inquilino, è possibile eseguire la voltura gas o luce nel caso in cui si intenda mantenere lo stesso fornitore già utilizzato.

Con la voltura, l’erogazione di energia elettrica e di gas non viene interrotta. L’unica modifica riguarda il cambio di intestatario della fornitura. Per effettuare la voltura sono necessari i dati anagrafici dell’intestatario, il codice POD e il codice PDR, validi rispettivamente per le forniture di gas e luce e ricavabili sia sul contatore, sia sulla bolletta, oltre che un recapito telefonico e un indirizzo mail.

La voltura può anche essere richiesta mortis causa. In questo caso, si richiede il cambio di intestazione di un contratto di fornitura di energia elettrica o gas inizialmente sottoscritto dal coniuge, dal convivente o da un parente fino al IV grado del de cuius.

Agli eredi del defunto non viene richiesto il pagamento della voltura nei casi in cui, al momento del decesso, risultavano residenti presso l’immobile per il quale si richiede il cambio di intestatario delle forniture di gas ed energia elettrica. Lo stesso si può dire per il coniuge o il convivente.

L’unica spesa che viene sostenuta riguarda esclusivamente i contributi economici a copertura delle spese amministrative. Per quanto riguarda tutti gli altri oneri, la situazione può cambiare da fornitore a fornitore.

In generale, oltre ai costi amministrativi, che variano a seconda del fornitore, viene richiesto un contributo fisso di 23 euro, oltre a un’imposta di bollo pari a 16 euro, da applicare al nuovo contratto di fornitura.

Da non dimenticare è anche la richiesta, da parte del fornitore, di un deposito cauzionale, non addebitabile a chi sceglie, per il pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria o la carta di credito.

Per il cambio di intestazione sono necessari, come previsto dall’Autorità, almeno quattro giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’utente. In caso di insolvenza da parte dell’intestatario precedente, al nuovo non viene applicato alcun onere.

Cos’è il subentro?

Il subentro è una procedura che prevede l’attivazione di un nuovo contratto per la luce, per il gas o entrambi dopo che i contatori sono stati disattivati, ad esempio quando un’abitazione non viene utilizzata per un certo periodi di tempo e l’inquilino precedente ha richiesto la chiusura di tutti i rapporti contrattuali con i fornitori di energia.

I tempi cambiano a seconda che si tratti di luce o di gas. Nel primo caso, per attivare nuovamente il contatore e rendere effettivo il contratto sono necessari 7 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti. Per la fornitura di gas, invece, ne servono 12.