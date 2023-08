Su GioiaPura.it in vendita gli smartwatch con controllo della domotica

Gli orologi non sono mai passati di moda. Si sono adattati ai tempi e a dimostrarlo ci pensa il successo commerciale degli smartwatch, cronografi che uniscono lusso e alta tecnologia. Negli ultimi anni, si sono imposti sul mercato diversi modelli. Tra quelli che, nell’ultimo periodo, stanno riscuotendo maggiormente il favore di chi vuole coniugare tecnologia ed estetica rientrano gli orologi Festina.

Adatti a diversi tipi di look, da quello sportivo fino all’outfit che, invece, è desinato a essere sfoggiato in occasioni formali, sono delle vere e proprie chicche di cui stiamo per scoprire le caratteristiche.

Festina: cenni storici

L’orologio Festina è il frutto, meraviglioso, di una storia che, da più di 100 anni, è sinonimo di lusso a livello mondiale. Fondata nel 1902 a La Chaux-de-Fonds, l’azienda, pochi anni dopo, ha trasferito la propria sede a Barcellona. Nel 1935 è arrivata una tappa molto importante per la storia di questa realtà, ossia la scelta, da parte della famiglia fondatrice, di vendere il marchio al magnate Willy Burkhard von Wilhelm.

Da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata tanta e, oggi come oggi, Festina è sinonimo del giusto equilibrio tra lusso e tecnologia.

Alla scoperta degli smartwatch di lusso firmati Festina

Gli smartwatch della collezione Festina sono ispirati a un pezzo storico del brand, ossia il Chrono Bike, noto, fin dalla primissima proposta sul mercato, per la cassa di grandi dimensioni.

La differenza rilevante rispetto al passato riguarda la presenza di features tecnologiche che consentono, sia quando ci si allena sia quando, invece, si è al lavoro o semplicemente si passa del tempo con chi si ama, di non rimanere attaccati allo smartphone.

Gli orologi Festina Connected, tra le creazioni più innovative di un brand che ha messo a segno un grande colpo di marketing scegliendo, come testimonial, un divo della settima arte come Gerald Butler, permettono, per esempio, di filtrare le notifiche che si ricevono sullo smartphone.

Tramite la posizione delle lancette o una vibrazione ad hoc, è possibile capire chi sta chiamando e chi sta inviando un messaggio, così da scegliere, sulla base delle priorità, se procedere o meno alla risposta.

Degno di nota è anche il controllo della musica, innegabilmente vantaggioso quando ci si allena e gestibile con un singolo click. Realizzati in materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile e il vetro zaffiro, gli orologi Festina Connected sono alleati della quotidianità in numerose altre situazioni. Tra gli esempi degni di nota troviamo il controllo remoto della telecamera, ma anche la possibilità di condividere, mentre ci si trova per strada, la propria posizione con qualcuno di caro, in modo da sentirsi più sicuri in contesti di potenziale pericolo.

Questi cronografi consentono altresì di concretizzare azioni IFTTT. Si tratta di una feature a dir poco speciale, tramite la quale si ha modo di elaborare automaticamente l’accensione di elettrodomestici, delle luci e l’apertura delle tapparelle elettriche di casa.

I vantaggi derivanti dall’indossare uno smartwatch Festina non finiscono certo qui! Da non dimenticare, per esempio, è la possibilità di localizzare lo smartphone e di ritrovarlo nei frangenti, molto frequenti, in cui lo si perde.

Possono essere sfoggiati anche in estate. Resistono, infatti, a pressioni fino a 10 bar, l’equivalente di circa 100 metri d’acqua.

Dove acquistarli

Gli orologi Festina Connected fanno parte dei prodotti disponibili su GioiaPura.it, e-commerce punto di riferimento in Italia per l’acquisto di preziosi e altri accessori di pregio per la persona e per la casa.

Possibilità di pagare a rate senza interessi, spedizioni gratuite sopra i 25 euro e rapide in tutta Italia, assortimento di prodotti e di brand senza eguali e customer care efficiente rendono questo portale, con alle spalle più di dieci anni di storia e di premi vinti, uno dei più visitati in Italia da chi vuole fare e farsi regali raffinati.