Quali sono i gadget e gli accessori promozionali più apprezzati

Quando si ha un’azienda, è necessario considerare che, anche nel 2023, la promozione e il lavoro sulla brand awareness passano anche dai canali analogici (oltre che, ovviamente, dal web). La distribuzione mirata di gadget rappresenta una strategia molto utile al proposito. Nel momento in cui si decide di metterla in atto, è necessario capire verso quali focalizzarsi.

Naturalmente a seconda dell'occasione alcuni articoli possono essere più apprezzati rispetto ad altri e al riguardo segnaliamo che in questo shop online specializzato in gadget personalizzati è possibile farsi un'idea di quali possano essere quelli più adatti ai clienti target o ai partecipanti di un evento aziendale.

Come in tanti casi, anche in questo esistono dei dati ufficiali che consentono di capire qualcosa di più e di orientarsi con consapevolezza nella scelta. Possibile, per esempio, è fare riferimento a una ricerca risalente al 2020 e condotta dagli esperti della PPAI (Promotional Products Association International), associazione commerciale fra le più importanti al mondo fondata nel lontano 1903.

Nel suddetto studio, sono stati analizzati nello specifico i dati relativi ai gadget più popolari tra i clienti e, in generale, gli stakeholders di alcune grandi aziende americane.

Nello specifico, sono state individuate cinque categorie. Vediamole assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Abbigliamento customizzato

L’abbigliamento personalizzato è una tipologia di gadget aziendale che conquista tutti. Dalla t-shirt, capo noto per la sua straordinaria versatilità, fino ai cappellini, alle camicie e ai capi di abbigliamento sportivo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Nello studio della PPAI, l’abbigliamento customizzato ha conquistato circa il 29% delle preferenze per quanto riguarda i gadget aziendali.

Questo successo è facilmente comprensibile. Grazie alla sua versatilità, l’abbigliamento personalizzato si presta benissimo a diversi contesti di promozione aziendale, dagli eventi fino ai progetti di team building.

Prodotti di bellezza e per la cura della persona

Al secondo posto, è possibile trovare i prodotti di bellezza e destinati alla cura della persona. Apprezzati ovviamente dalle aziende del settore beauty, vengono utilizzati anche da realtà di altri comparti. Tra queste, è possibile citare le aziende del mondo della tecnologia.

Facciamo un esempio concreto per capire meglio. Una trousse, una volta finita, può essere usata in diversi modi, per esempio per ospitare gli auricolari o il cavo del power bank, due accessori presenti nella vita di tutti.

Gadget tecnologici

I gadget tecnologici non sono popolari, di più. Ormai da anni, infatti, vengono chiamati in causa da aziende di diversi settori come dono ai clienti nelle campagne di brand awareness.

Chi pensa che la chiavetta USB sia, in questo caso, il prodotto di maggior successo, può anche cambiare idea. Stanno impazzando, infatti, anche gli auricolari bluetooth, per non parlare della copertura per la webcam, dettaglio sempre più ricercato in virtù della maggior consapevolezza in merito alla protezione della privacy.

Tazze

Un altro gadget molto amato dalle grandi aziende americane è la tazza, accessorio che viene usato quotidianamente durante un momento di relax come la colazione.

Negli ultimi anni, i suoi numeri sono stati erosi da quelli della borraccia, un accessorio al centro dell’attenzione mediatica soprattutto per via del successo della borraccia, accessorio le cui vendite sono salite alle stelle a causa delle numerose campagne incentrate sulla riduzione dell’utilizzo della plastica in contesti come gli uffici, le scuole, i momenti dedicati allo sport.

Borse e accessori per viaggiare

In fondo alla classifica messa in primo piano dallo studio troviamo le borse e gli accessori per viaggiare, per esempio i contenitori con i dosaggi giusti per portare i liquidi in aereo.

Un doveroso cenno va dedicato pure alle etichette per le valigie, la cui estetica è curata soprattutto da chi ama postare ricordi delle proprie vacanze su Instagram.