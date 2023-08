Imprese italiane e maturità digitale: a che punto siamo?

La digitalizzazione delle imprese italiane ha raggiunto negli ultimi anni un livello incoraggiante, con una media di 2,85 punti su una scala massima di 5, secondo un'analisi realizzata dal Digital Innovation Hub di Confindustria, tuttavia non mancano ancora elementi di criticità che impediscono una piena realizzazione del fenomeno. A giocare un ruolo fondamentale in tal senso è per esempio la dimensione, poiché il tasso di digitalizzazione tende ad aumentare con le dimensioni aziendali, un elemento che evidenzia quanto per un Paese come il nostro basato soprattutto sul lavoro delle PMI sia necessario investire su competenze e infrastrutture. Ma vediamo meglio a che punto siamo con il processo di ammodernamento delle aziende italiane.

L'importanza del digitale per le imprese

L'utilizzo delle tecnologie digitali è diventato per le aziende sempre più importante, in un'epoca in cui le trasformazioni sono rapide e riguardano tutti gli aspetti della vita d'impresa. La capacità di reagire al cambiamento e trasformarsi è diventata infatti un vero e proprio fattore chiave per il successo e la sopravvivenza sul mercato, un plus che permette alle realtà economiche, piccole o grandi che siano, di essere più efficienti sia internamente che verso l'esterno.

Le imprese che adottano strategie di digitalizzazione possono godere di una serie di vantaggi, tra cui un aumento dell'efficienza operativa, una maggiore flessibilità nell'adattarsi ai cambiamenti del mercato e una migliore capacità di raggiungere e coinvolgere i clienti, tutti aspetti che risultano evidenti nei maggiori casi di studio: le società che hanno saputo investire maggiormente nella digitalizzazione, infatti, hanno ottenuto grande successo proprio dalla ridefinizione dei propri modelli di business e dall'uso di innovazioni in grado di dare nuova linfa anche ai mercati più tradizionali. Nel settore dei giochi, per esempio, è emblematico il caso delle sale casino e poker, che hanno saputo cavalcare l'onda digitale per portare su PC e dispositivi mobili passatempi classici in una nuova chiave, da un lato consentendo un accesso più facile agli svaghi e dall'altro creando contenuti di approfondimento intorno a terminologie specifiche, strategie e trucchi.

Con le dovute differenze che passano da settore a settore, la trasformazione digitale rappresenta un'opportunità senza precedenti per le imprese di espandersi a livello globale e di creare nuove fonti di valore, ma il tutto va fatto in modo proattivo e sistematico.

Il digitale nelle imprese italiane: cosa cambia da nord a sud

L'analisi del trend di digitalizzazione delle imprese mostra diversi spunti di riflessione, il primo dei quali riguarda l'aspetto geografico. Ancora una volta, infatti, le disparità tra nord e sud sembrano marcate, con il meridione che resta molto indietro rispetto all'area settentrionale del Paese: più del 66% delle imprese digitalizzate analizzate è infatti localizzato al Nord Italia, con una forte concentrazione nel Nord-Ovest, Sud e isole rappresentano il 20%, mentre l'11% si trova al Centro.

Il gap rischia purtroppo di penalizzare ulteriormente una parte di territorio già storicamente in difficoltà a livello economico per diversi motivi, per questo motivo appare necessario un intervento a livello istituzionale che possa incentivare il ricorso alle nuove tecnologie ed eliminare quei problemi strutturali che spesso impediscono un uguale accesso all'innovazione.

La digitalizzazione in base al settore

Oltre al fattore geografico, molto cambia ovviamente anche in base al settore di riferimento: i processi di digitalizzazione risultano infatti in una fase molto più avanzata per alcuni comparti specifici, in cui l'uso della tecnologia è ormai già consolidato e fondamentale.

In questo senso, con un indice vicino al 3 ai primi posti si collocano trasporto, mobilità e logistica, ICT, servizi digitali e innovativi, meccatronica e metalmeccanica, seguiti poco più in basso dai settori farmaceutico, chimico, della gomma e della plastica. Risultati positivi anche per l'agroalimentare, la metallurgia, l'industria cartiera e del legno, tessile e moda, commercio, edilizia e costruzioni.

In particolare, a essere digitalizzate sono soprattutto le fasi di produzione e ricerca & sviluppo, il che suggerisce che le imprese stanno puntando in maggior misura a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei loro prodotti e servizi. Non mancano però altri elementi di criticità nelle strategie aziendali legate alla digitalizzazione: per esempio, ancora significativa è la mancanza di competenze digitali, che inevitabilmente rallenta l'introduzione della tecnologia nelle varie fasi di lavoro, così come decisivo è il peso del costo degli investimenti necessari, che non tutte le aziende riescono a sostenere.

Il quadro risulta in linea di massima incoraggiante, ma ancora tante sono le sfide significative da affrontare. È essenziale dunque che le aziende, soprattutto le PMI, si concentrino sulla coltivazione di competenze digitali e sulla creazione di una cultura aziendale pronta al cambiamento: solo attraverso la trasformazione digitale potranno infatti cogliere appieno le opportunità offerte dalla Quarta Rivoluzione Industriale, a patto che Governi e organizzazioni sappiano collaborare per fornire supporto, incentivando l'innovazione e rendendo più accessibili le risorse digitali. Solo con un impegno collettivo, l'Italia potrà raggiungere nuovi traguardi nella maturità digitale delle sue imprese e prosperare nell'era digitale.