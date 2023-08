Agroalimentare: scopriamo perché è importante rispettare la catena del freddo

La catena del freddo (cold chain) nel settore agroalimentare comprende un insieme di processi finalizzati al mantenimento e al controllo di una determinata temperatura di tutti i prodotti cosiddetti deperibili, vale a dire gli alimenti freschi, quelli termosensibili e i surgelati.

In particolare, i prodotti freschi devono rimanere fra 0 e 4°C, quelli termosensibili nell’intervallo 15-18°C, mentre per quanto riguarda i surgelati vanno tenuti continuamente a una temperatura compresa fra -18 e -25°C.

Tra le principali attività da svolgere nel pieno rispetto della catena del freddo è possibile annoverare lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione fino ai punti vendita, operazioni che spesso le aziende del settore esternalizzano, affidandole a operatori specializzati nella gestione della supply chain agroalimentare.

Si tratta di realtà come STEF, lo specialista europeo dei servizi di logistica e trasporto a temperatura controllata per il settore agroalimentare con 242 filiali in Europa, oltre 22 mila collaboratori e una presenza capillare in Italia.

Catena del freddo: una filiera monitorata al servizio dell’agroalimentare e dei consumatori

Lo scopo della catena del freddo è assicurare una perfetta conservazione dei prodotti alimentari deperibili, per garantirne l’integrità, la sicurezza e standard igienici adeguati. Allo stesso tempo, questa concatenazione di processi interconnessi permette di preservare la qualità e le proprietà organolettiche degli alimenti freschi, termosensibili e surgelati.

La cold chain contribuisce anche a ridurre gli sprechi alimentari, rafforza l’immagine e la reputazione delle aziende agroalimentari e degli operatori retail e tutela la salute dei consumatori.

La legge regola in modo accurato e rigoroso tutti i passaggi a cui vengono sottoposti i prodotti che necessitano di refrigerazione, dal momento della produzione fino all’inserimento degli alimenti all’interno dei banchi frigo per la vendita al dettaglio.

Per questo motivo si parla di filiera monitorata, in quanto ogni processo viene controllato in modo costante per verificare che ogni procedura venga realizzata correttamente e tutti gli operatori del settore devono rispettare le rigide norme vigenti.

Cosa succede se la catena del freddo viene interrotta e come accorgersene

L’interruzione della catena del freddo provoca il rapido deterioramento degli alimenti, a causa dell’accelerazione del processo di proliferazione batterica che viene rallentato dal mantenimento di una specifica temperatura.

Quando le condizioni di conservazione non sono quelle ottimali, infatti, dopo un certo periodo l’attività microbica riprende in misura più o meno intensa, fino a compromettere del tutto la salubrità dei prodotti una volta trascorso un determinato lasso di tempo.

Se la catena del freddo viene interrotta, ma non per un tempo tale da rendere necessario il ritiro dei prodotti, si possono avere comunque delle conseguenze come la riduzione della shelf life, ossia della scadenza, e una perdita nutrizionale degli alimenti.

Per questo motivo la catena del freddo prevede, sia nella fase di trasporto attraverso mezzi refrigerati che durante lo stoccaggio presso magazzini dotati di celle frigorifere, il monitoraggio costante della temperatura.

Per i consumatori, tuttavia, può essere complicato capire se la catena del freddo è stata interrotta all’interno dei punti vendita, in quanto non sempre esistono dei chiari segnali che indicano questa condizione.

Risulta più facile con i prodotti surgelati, poiché il mancato rispetto della giusta temperatura dei banchi frigo dei supermercati potrebbe manifestarsi sui prodotti con la formazione di brina, il deterioramento della confezione o uno scongelamento molto breve e insolito.