Back to work: il miglior modo per comunicare il tuo brand

L’anno lavorativo è iniziato e con lui hanno ripreso a avvicendarsi gli impegni e gli obiettivi di business. Chi ha un’impresa, sa bene quanto sia importante impegnarsi ogni giorno per comunicare il proprio brand. La ripresa dell’anno lavorativo rappresenta un ottimo momento per concentrarsi su questo aspetto.

Come mai? Perché le energie mentali sono alte e beneficiano ancora del riposo delle vacanze. L’inizio dell’autunno e il mese di settembre in particolare, inoltre, rappresentano un vero e proprio spartiacque dell’anno e un periodo in cui molte persone sono maggiormente propense ad acquistare prodotti e servizi.

Battere il ferro finché è caldo, come si suol dire: per sfruttare al massimo i momenti sopra citati, chi ha un’azienda deve lavorare sulla comunicazione del brand. Ecco, nelle prossime righe, qualche consiglio per ottimizzarla.

Abbigliamento customizzato

Non di solo web vivono le aziende che vogliono ottimizzare la loro comunicazione: pure i mezzi “analogici” hanno il loro perché. Tra questi, è possibile includere l’abbigliamento customizzato.

Dalle magliette da donare alle fiere ai clienti e potenziali tali, fino alle divise da lavoro, che possono essere rinnovate sulla scia, per esempio, di cambiamenti relativi alla brand identity, le alternative non mancano.

Il potere del blog

Chi pensa che, per comunicare il proprio brand, sia sufficiente avere una pagina Instagram, si sbaglia di grosso. Il social appena citato è indubbiamente importante, ma non può essere l’unico spazio online presidiato. Come mai? I motivi sono diversi. Prima di tutto, non si tratta di uno spazio di proprietà del singolo imprenditore. Sui social si è ospiti. In secondo luogo, permette solo fino a un certo punto di lavorare sul posizionamento sui motori di ricerca.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ancora decisivo per le aziende e i professionisti che vogliono essere presenti online, il blog è necessario. Si tratta di uno strumento che permette di intercettare traffico qualificato e, attraverso le condivisioni, di migliorare la brand awareness.

Il blog, inoltre, permette di lavorare con il content marketing, una strategia che, partendo dalla creazione di contenuti, mira a rafforzare l’autorevolezza del brand e a renderlo un punto di riferimento solido nella mente del cliente quando si parla di specifiche problematiche e della possibilità di risolverle attraverso prodotti e/o servizi mirati.

Sfrutta WhatsApp Business

Un’altra strada per comunicare il proprio brand ai clienti e potenziali tali è WhatsApp Business. Questo strumento può fare la differenza per le aziende e i professionisti grazie a diverse features. Tra queste è possibile citare, per esempio, la presenza di una galleria di prodotti che gli utenti possono sfogliare in pochi click, venendo a conoscenza di eventuali novità dell’azienda.

Organizza un evento

Nelle righe precedenti, abbiamo fatto cenno agli eventi. Quando li si chiama in causa, si inquadrano degli strumenti a dir poco preziosi per comunicare le novità del proprio brand.

Ancora oggi, nonostante l’esplosione del web, funzionano ancora molto bene. Quello che conta è sorprendere ed emozionare, organizzando lo stand dando spazio a creatività, originalità e voglia di incontrare le esigenze e i punti di vista dei visitatori, che devono sentirsi, dal primo all’ultimo momento, perfettamente accolti e compresi.

Non dimenticare il budget pubblicitario

I contenuti organici sui social, come ben si sa, ormai da anni hanno una portata organica bassissima. In linguaggio non tecnico, ciò vuol dire che le persone che li vedono senza bisogno di sponsorizzarli sono davvero poche.

Ecco perché, se si ha intenzione di iniziare l’anno lavorativo ottimizzando la qualità della propria comunicazione, è il caso di allocare un budget pubblicitario per tutti gli spazi social dove si è presenti, scegliendo di dividerlo a seconda degli obiettivi di business.

Punta sull’influencer marketing

Sempre più aziende investono sull’influencer marketing. A dimostrazione di ciò, è possibile citare i dati di un convegno dedicato andato in scena nell’ottobre 2022 al Teatro Franco Parenti di Milano.

Cosa hanno portato alla luce? Che nel 2022 sono aumentati dell’8% rispetto all’anno precedente gli investimenti da parte delle aziende (in particolare di quelle iscritte all’organismo UPA).

I consumatori si fidano sempre di più e amano vedere i creator esporre il proprio punto di vista sui prodotti. Non c’è che dire: si tratta di uno strumento da valutare per dare una svolta alla propria comunicazione in occasione dell’inizio dell’anno lavorativo.