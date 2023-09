Amsterdam: piccola guida delle migliori mete da visitare

Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, è una delle città più affascinanti e vivaci d'Europa. Con i suoi canali pittoreschi, i famosi musei, l'architettura unica e un'atmosfera cosmopolita, offre una vasta gamma di attrazioni che soddisferanno ogni visitatore. In questa piccola guida, verranno riportate le migliori mete da visitare ad Amsterdam, dal meraviglioso centro storico alla famosissima Casa di Anne Frank e qualche dritta sullo shopping in città. Appuntati qualche idea per il tuo viaggio nella "Venezia del Nord"!

Il bellissimo centro storico di Amsterdam

Inizia il tuo tour ad Amsterdam esplorando il centro storico, noto come il "grachtengordel" o "anello dei canali". Qui troverai i famosi canali di Amsterdam, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Passeggia lungo i canali e ammira una serie di eleganti edifici storici, i ponti e i cortili nascosti. Visita anche la Piazza Dam, il cuore della città, dove puoi conoscere il Palazzo Reale, il monumento nazionale e goderti qualche acquisto nelle boutique di lusso lungo Kalverstraat.

Shopping ad Amsterdam

Se sei un appassionato dello shopping, Amsterdam offre una vasta gamma di boutique, negozi di design e mercati affascinanti. Lungo la famosa strada Kalverstraat, troverai un'ampia selezione di negozi di moda, marchi internazionali e grandi magazzini. Nella zona di Negen Straatjes (i nove piccoli negozi), puoi immergerti in un'atmosfera vintage e trovare boutique indipendenti, negozi di vinili, negozi artigianali e molto altro ancora. Inoltre, non dimenticare di visitare il mercato delle pulci di Waterlooplein, dove puoi fare affari su abbigliamento vintage, mobili antichi e souvenir unici. L'acquisto di canapa e prodotti con derivati di canapa è legale nei Paesi Bassi. Molti negozi ad Amsterdam vendono prodotti a base di canapa come olio di CBD, tè alla canapa, creme e cosmetici. Inoltre, è possibile fare acquisti in un negozio CBD, come quello di cannabis legale a Torino. Assicurati di verificare la legalità dell'acquisto di questi prodotti. Ricorda sempre di fare ricerche approfondite prima e comprare da fonti affidabili e rispettabili.

Musei di Amsterdam

Amsterdam è famosa per i suoi musei di classe mondiale. Non perdere il Rijksmuseum, che ospita opere d'arte olandesi di maestri come Rembrandt e Vermeer, e il Museo Van Gogh, dove puoi ammirare una vasta collezione di dipinti del famoso artista olandese. Altri musei imperdibili includono il Museo Anne Frank, che racconta la storia di Anne Frank durante l'occupazione nazista, e il Museo Stedelijk, dedicato all'arte contemporanea e al design. La Casa di Anne Frank è un luogo di grande importanza storica e un pellegrinaggio per molti visitatori. Qui, Anne Frank e la sua famiglia si nascosero per due anni durante la Seconda Guerra Mondiale. Puoi esplorare il famoso annesso segreto, ascoltare i racconti toccanti dell'esperienza di Anne Frank attraverso gli audio guide e riflettere sulle conseguenze dell'Olocausto.

Giardini di tulipani di Keukenhof e Quartieri di Amsterdam

Se visiti Amsterdam durante la primavera, non puoi perdere i giardini di tulipani di Keukenhof. Situato a breve distanza dalla città, Keukenhof è un vero paradiso floreale, con oltre sette milioni di fiori, tra cui splendidi campi di tulipani di ogni colore immaginabile. Passeggia tra i giardini ben curati, ammira le spettacolari esposizioni di fiori e goditi un picnic sulla riva di uno dei laghetti.

Per scoprire il vero spirito di Amsterdam, esplora i suoi quartieri unici. Jordaan è un affascinante quartiere con stradine tortuose, case tradizionali e piccoli negozi di nicchia. De Pijp è famoso per il suo mercato all'aperto, il mercato Albert Cuyp, dove puoi provare cibi locali e fare acquisti. Oude Pijp ospita anche numerosi caffè alla moda e ristoranti. Mentre sei nel quartiere Canal Belt, assicurati di visitare il mercato dei fiori galleggiante, Bloemenmarkt, dove puoi acquistare bulbi di tulipano e souvenir floreali.

Non ci sono molti dubbi: Amsterdam conquista i visitatori con il suo fascino unico. Che tu sia un amante dell'arte, un appassionato di storia o un semplice viaggiatore curioso, questa città avrà sicuramente qualcosa di speciale da offrirti. Prepara la tua valigia e scopri l'incanto di Amsterdam!