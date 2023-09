Nidodigrazia, dal 1969 specialisti di articoli per neonati e prima infanzia di elevata qualità

Il viaggio che va dall’attesa alla nascita di un figlio è ricco di emozioni magiche ma anche di paure e preoccupazioni. Per affiancare e fornire supporto ai futuri genitori, Nidodigrazia ha sviluppato una proposta in cui è semplice individuare tantissimi prodotti affidabili e di elevata qualità, espressione dei migliori marchi del settore. L'offerta, completa e costantemente aggiornata, annovera numerose opzioni, accompagnate da spedizioni rapide e caratterizzate da prezzi competitivi.

Sin dagli inizi, l'obiettivo dell'azienda italiana è quello di dare forma ad un'atmosfera accogliente e familiare per ogni cliente. A partire dagli anni 2000, infatti, è stato creato l’e-commerce www.nidodigrazia.it, un portale digitale capace di combinare la tradizionale esperienza d'acquisto fisica con tutti i vantaggi che caratterizzano il mondo digitale.

Passando in rassegna i prodotti, in catalogo si trovano seggioloni Nidodigrazia, ma anche passeggini, carrozzine, abiti e corredini, accessori per il bagnetto e la pappa e arredi per la cameretta. Ogni articolo è descritto in modo dettagliato e corredato anche da immagini e video.

Nell'ambito dei brand, i clienti possono scegliere tra quelli più famosi e apprezzati del settore, sinonimo di completa affidabilità. Tra gli altri, possiamo ricordare Cybex, Inglesina, Bamboom, Stokke e Babyzen.

Ordinare online è semplice, dopo aver aggiunto il prodotto desiderato al carrello basta procedere con il pagamento selezionando la modalità preferita tra PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno o rateizzazione con Scalapay. Le spedizioni, invece, si realizzano in appena 24/48 ore e diventano gratuite per importi di oltre 49 euro.

Un qualificato servizio di assistenza, formato da esperti e appassionati, è sempre pronto a supportare il cliente fornendo informazioni e consigli preziosi. Un autorevole biglietto da visita per Nidodigrazia? È costituito dalle oltre 14.000 recensioni verificate da eKomi, che registrano l'ottima media di punteggio di 4,9 su 5.

Gli articoli che figurano in catalogo sono stati attentamente selezionati per assicurare il benessere di ogni bambino. Ma per garantire un'esperienza d'acquisto completa si uniscono anche alcuni servizi esclusivi. Nidodigrazia, infatti, permette di comprare delle Gift Card per sorprendere un amico genitore con un regalo speciale o di approfittare del servizio di consegna a domicilio nelle zone limitrofe al negozio di Busto Arsizio.

È prevista poi l'opportunità di creare una lista nascita, prenotando dei prodotti con caparra rimborsabile. Mentre il servizio “ordina-ora ritira poi”, infine, consente di organizzare gli spazi in casa al meglio prima dell'arrivo del bambino.