Colorificio San Marco, spedizioni rapide e offerte su vernici e pitture di elevata qualità

Affermatosi come brand dell’importante San Marco Group, azienda italiana conosciuta a livello internazionale, Colorificio San Marco mette a disposizione del proprio pubblico un’offerta completa, che annovera centinaia di prodotti di altissima qualità. Dalle vernici alle pitture per interni, gli articoli, rivolti a clienti attivi nel settore B2B e B2C, sono acquistabili in pochissimi istanti direttamente dall’e-commerce www.san-marco.com.

Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola il negozio digitale è semplice scoprire tantissime opzioni, sinonimo di qualità ed eccellenza. Possiamo ricordare, ad esempio, vernici, pitture, trattamenti per il legno, stucchi, solventi, smalti e rivestimenti murali.

L'offerta di Colorificio San Marco, accuratamente progettata per soddisfare ogni esigenza, include anche una sezione riservata alle ultime news di settore, a cui vanno ad aggiungersi i contenuti del blog, che forniscono preziosi consigli e spunti.

L’acquisto online si realizza in pochissimi passaggi, mentre le spedizioni si verificano in tempi brevi, entro 2-4 giorni lavorativi, tramite corriere espresso. Le modalità di pagamento selezionate pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo. Senza scordare, poi, che è garantito il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, su articoli bianchi o non colorati.

Per offrire un’esperienza completa, sotto ogni punto di vista, è disponibile un preparato servizio di assistenza multi-canale, sempre pronto a fornire indicazioni preziose e a guidare durante la fase di selezione. Sul portale, è stata anche inserita una completa sezione "FAQ" con risposte rapide alle domande più comuni.

Inizialmente fondato come un colorificio tradizionale, Colorificio San Marco è riuscito ad affermarsi a livello nazionale, consolidando la propria posizione di leadership nel settore dei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, sia in termini di quota di mercato che di qualità dei prodotti commercializzati e di copertura territoriale.

Per quanto riguarda la distribuzione e la vendita, l’azienda può contare su una vasta rete di rivenditori, quasi 1.000, distribuiti capillarmente in tutta la penisola, e su centri di assistenza specializzati, che costituiscono la rete premium.

Gli obiettivi aziendali, come è semplice intuire, sono molteplici. Oltre a proporre articoli innovativi, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e rispettosi dell'ambiente, Colorificio San Marco mira a fortificare il rapporto con i clienti, offrendo servizi qualificati e professionali.

In questa prospettiva, l’impresa italiana aspira ad affermarsi come un prestigioso punto di riferimento non solo in termini di etica aziendale, ma anche di responsabilità sociale, per collaboratori, clienti, fornitori e stakeholder. L'ambizione ultima? Promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy nel contesto globale.