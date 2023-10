CBD e salute: tutti i benefici e le proprietà del cannabidiolo

Negli ultimi anni si è sentito tanto parlare del cannabidiolo e dei suoi derivati, utilizzati largamente in commercio grazie alle sue ottime proprietà analgesiche ed antinfiammatorie. Nello specifico si parla sempre di più di CBD e salute grazie agli studi più recenti condotti in questo ambito che hanno evidenziato i benefici di tale sostanza chimica. Quali sono nello specifico?

Che cos’è il CBD?

Prima di vedere qual è lo stretto rapporto che lega CBD e salute occorre capire cosa sia e da cosa derivi. Il Cannabidiolo (CBD) è una sostanza chimica che si trova nella pianta di Cannabis Sativa, si tratta quindi di un composto naturale ricavato dalla canapa e presente in commercio legalmente sotto forma di olio CBD, capsule, softgel e tante altre forme. A differenza del THC, non possiede alcuna proprietà inebriante o psicotropa, aspetto che ha permesso all’OMS di garantire il suo uso sicuro e la sua commercializzazione legale.

Benefici del CBD per la salute

I motivi per cui prodotti come l’olio di CBD e suoi simili hanno conquistato il mercato negli ultimi anni, oltre alla sua legalizzazione, sono legati principalmente ai suoi benefici per la salute e alle sue proprietà curative. Ecco quali sono nello specifico.

Proprietà antinfiammatorie del cannabidiolo

Il CBD e la salute sono divenuti due argomenti sempre più correlati negli ultimi tempi grazie all’influenza positiva del cannabidiolo sui recettori CB1 e CB2 che regolano e sono responsabili di diverse funzioni del nostro organismo. Nello specifico il recettore CB1 può svolgere un ruolo importante nella sensazione di appetito e della nausea, nei livelli di ansia e nel giusto equilibrio del sistema immunitario. Il recettore CB2 è principalmente responsabile nel contrasto alle infezioni. Legandosi con questi due, il cannabidiolo svolge specificatamente attività

analgesiche alleviando sintomi derivanti da neuropatie, fibromialgie, artriti, dolori articolari o del ciclo mestruale

prevenzione degli infortuni nello sport potenziando le performance

da agente antitumorale

antinfiammatorie potenziando il sistema immunitario.

Benefici del cannabidiolo sulla salute mentale

Quando si parla della relazione tra CBD e salute non si possono non menzionare le proprietà del cannabidiolo sul benessere psicofisico di chi ne fa uso. L’olio di CBD, ad esempio, inizia a fare effetto tra 15 e 60 minuti dall’assunzione ed i suoi effetti possono durare da 4 a 6 ore. Questi si traducono in una maggiore tranquillità e serenità mentale, non a caso il cannabidiolo viene utilizzato spesso per alleviare i sintomi del disturbo da ansia e da stress. Inoltre ha una buona influenza sulla qualità del sonno favorendo un riposo corretto con un minor numero di interruzioni.

CBD e salute: quello che c’è da sapere

Appare evidente quanto stretto sia dunque il legame tra CBD e salute. Il cannabidiolo, estratto dalla pianta di Cannabis Sativa, è privo di qualsiasi componente psicotropa o inebriante dunque può essere assunto in modo del tutto legale e sicuro nelle misure indicate dal prodotto acquistato. Le proprietà benefiche riguardano sia la sfera del benessere psichico aiutando ad alleviare sintomi di ansia, insonnia e stress, sia sul benessere fisico aiutando a prevenire infortuni nello sport e svolgendo un'attività lenitiva, antinfiammatoria e analgesica.

D'altra parte è doveroso sottolineare come si tratti di effetti lievi, che indubbiamente non possono fare miracoli in presenza di particolari patologie e condizioni. Tuttavia il cannabidiolo può aiutare nella gestione del dolore e di stati emotivi particolari, rappresentando un ottimo integratore da associare ad una buona dieta ed attività fisica. Infine non bisogna nemmeno trascurare i benefici sulla pelle e sulle articolazioni del CBD. L'olio di canapa viene spesso usato come emolliente ed ha ottime proprietà idratanti.