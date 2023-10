Lotta alle frodi informatiche: come evitare le truffe negli acquisti online

Le principali truffe negli acquisti online

Le frodi online nei confronti degli acquirenti stanno diventando sempre più sofisticate e diffuse. Tra le più comuni, possiamo sicuramente citare:

Siti web falsi: come riportato da Cybersecurity360, una truffa molto nota consiste nella creazione di siti web mirati esclusivamente a ottenere i dati personali e finanziari degli utenti. Questi siti possono sembrare molto simili a quelli autentici, ma spesso presentano alcuni segnali di avvertimento come risposte automatiche o la presenza di errori grammaticali e di ortografia. Codici sconto falsi: i truffatori spesso creano falsi codici sconto con l'obiettivo di attirare gli utenti a cliccarvi ed effettuare un acquisto. Questo può portare non solo a perdite di denaro, ma anche a infezioni da malware nel caso in cui il link porti a un sito malevolo. Phishing: come evidenziato dalla Polizia Postale, il phishing è una pratica oggi molto diffusa che consiste nell'invio di e-mail o messaggi di testo ingannevoli con l'intento esclusivo di ottenere informazioni personali, come password o dettagli delle carte di pagamento degli utenti.





Come difendersi dalle frodi informatiche sugli acquisti online?

Per proteggervi da queste frodi, ci sono diverse misure che potete adottare. Prima di tutto, è importante verificare sempre l'autenticità dei siti web su cui fate acquisti. Controllate l'URL e cercate la presenza di segni di sicurezza come il lucchetto verde all'interno della barra degli indirizzi (che indica l'utilizzo del protocollo sicuro HTTPS).

Inoltre, evitate di cliccare su link sospetti presenti nelle e-mail e sui social media. Se ricevete un'offerta che sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa.

Un altro strumento utile per la sicurezza online è l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Una VPN online può, infatti, aiutarvi a navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i dati da eventuali intercettazioni. Alcune VPN offrono in aggiunta ulteriori funzionalità, come la protezione dai malware, che può impedirvi di cliccare accidentalmente su link dannosi.

L'uso di un software antivirus aggiornato è un'altra misura di sicurezza che potete adottare al fine di prevenire le truffe legate agli acquisti online. Questi programmi possono proteggervi da malware e phishing, bloccando o avvisandovi di siti web potenzialmente dannosi.

Allo stesso tempo, è cruciale proteggere le informazioni personali. Non fornite mai dettagli finanziari o personali a meno che non sia assolutamente necessario e che siate certi dell'affidabilità del portale. Evitate, inoltre, di salvare le informazioni di pagamento sui siti web e utilizzate metodi di pagamento sicuri, come PayPal o carte di credito con protezione antifrode.

Conclusione

In un mondo sempre più digitalizzato, il rischio di truffe online è sempre più presente. È diventato quindi fondamentale saper identificare queste situazioni durante gli acquisti online e capire come evitarle. Utilizzando questi suggerimenti, i vostri acquisti online saranno protetti e al riparo da azioni malevole.