Abbigliamento casual, le collezioni Marina Militare Sportswear sono eco-friendly, originali e di elevata qualità

Marina Militare Sportswear è un marchio d'abbigliamento dedicato a uomini e donne che si distingue per stile e qualità. È parte integrante di ICCAB, impresa italiana con alle spalle una storia di oltre mezzo secolo, attiva sia sui mercati nazionali che internazionali. Sapientemente condotta dalla famiglia Panerai, l'azienda fiorentina ha collezionato grandi successi nel settore dell’abbigliamento casual e sportswear, grazie alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Sono nate così importanti partnership, tra cui quella con la Marina Militare Italiana, da cui nasce il brand Marina Militare Sportswear.

Gli indumenti che fanno parte della collezione firmata Marina Militare Sportswear nascono a Firenze. Sono realizzati con tessuti, accessori, ricami e dettagli di confezione accuratamente selezionati, così da offrire esclusivamente prodotti che si distinguono per unicità ed elevata qualità.

I capi d’abbigliamento che figurano nell’offerta sono contemporanei, rispettano le tendenze del mercato e dell'ambito fashion, in gran parte eco-friendly, essendo realizzati con materiali riciclati e fibre organiche. Rivolti a un pubblico eterogeneo e trasversale, sono progettati per adattarsi a diverse occasioni quotidiane.

I valori che guidano Marina Militare Sportswear sono onore, passione, dedizione e spirito di abnegazione, che si riflettono negli indumenti attraverso dettagli come fregi, scudetti originali e insegne ispirati al mondo della Marina Militare. Si tratta di elementi che garantiscono autenticità ed esclusività. La libertà, la voglia di scoprire il mondo e la navigazione sono ulteriori fonti d'ispirazione essenziali per il marchio.

Nel novero dei prodotti, invece, in pochi istanti è semplice scoprire giacche, felpe militari, pantaloni, camicie, gilet e magliette, che trasmettono l'amore per il mare, gli oceani e il rispetto per la natura.

Gli acquisti sul sito ufficiale di Marina Militare Sportswear (www.marinamilitare-sportswear.com) si realizzano in modo semplice e sicuro. In Italia, le spedizioni diventano gratuite per ordini superiori a 80 euro. I prodotti vengono consegnati entro 48 ore tramite corriere espresso ed è prevista la consegna in tutto il mondo.

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, l’utente può sempre fare affidamento sul cordiale e preparato servizio di customer care. È raggiungibile tramite chat, modulo online, e-mail, WhatsApp e numero telefonico (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00).

Le speciali Gift Card Marina Militare Sportswear, disponibili sia in versione classica che digitale, sono ideali per premiare sé stessi o fare un regalo speciale. Quanto alle modalità di pagamento disponibili, infine, sono sicure e trasparenti. È possibile scegliere fra Scalapay, PayPal e carta di credito.