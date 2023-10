Bonus, abbonamenti e tv: le promozioni per chi ama lo sport

L’autunno è sempre un momento dell’anno in cui le offerte sono particolarmente vantaggiose, in tutti i settori. Anche nel caso dello sport, con la ripresa di campionati e in vista di eventi importanti, i tifosi hanno modo di partecipare alla vita sportiva potendo destinare parte delle loro risorse alla propria passione. Questo tipo di attività si inserisce in un contesto, quello dello sport, che sempre più italiani vivono sì in prima persona, ma come forma di intrattenimento, da spettatori. Nonostante infatti secondo l’Istat sia in netto aumento negli anni la popolazione attiva nella pratica sportiva (oltre il 66 per cento), dall’altro lato la tecnologia ma anche l’iniziativa delle società e degli operatori della filiera hanno reso possibile l’accesso degli utenti a forme di sport vissute come momento ludico e di svago.

Le scommesse online: svago o pratica?

Esiste, prima di tutto, un comparto che è connesso in modo indiretto allo svago, e che vede come protagonisti tutti quegli appassionati di sport che scelgono di piazzare scommesse online, più o meno esperti che siano.

Il betting autorizzato a distanza ormai è un fenomeno popolare, forte anche della spinta tecnologica degli ultimi anni e di un’offerta equiparata, di fatto, a quella delle agenzie terrestri.

Il fenomeno deve il suo successo anche alle promozioni da parte dei principali operatori di scommesse autorizzate a distanza, tenendo conto che, secondo i dati Agimeg, parliamo di un mercato che, soltanto a maggio 2023, ha sfiorato gli 1,6 miliardi, con una crescita del 23 per cento nel primo semestre dell’anno. Gli scommettitori online possono essere neofiti, saltuari, oppure più assidui, e proprio per questo motivo gli incentivi offerti dai maggiori bookmakers ADM vanno dal bonus di benvenuto senza deposito al bonus primo deposito scommesse, e arrivano fino alla promo “VIP”, per chi invece è più esperto.

Gli sport connessi a questo genere di vantaggi sono tutti quelli del palinsesto: certo, per il calcio di solito sono disponibili quote e mercati spesso coperti da promozioni “ad hoc”, ma non mancano volley, motociclismo, F1, tennis, pugilato, rugby, basket e talvolta anche sport minori che si sono da poco imposti alle cronache e all’attenzione della comunità degli sportivi, come - su tutti - il padel.

La tecnologia degli operatori e le app, per cui i promo sono spesso specifiche, hanno sicuramente alimentato questo sistema. Non è un caso che alcuni bookmakers di lunga data, come Sisal, ma anche altri concessionari che hanno fatto ingresso in questo mercato in tempi più recenti, abbiano sviluppato delle app native, utili sì a riscuotere particolari vantaggi, ma anche a rendersi in qualche modo “sostitutive” rispetto alle classiche scommesse in agenzia. Questo vale sia per la versatilità di connessione - si può puntare anche mentre si è in giro o al bar a seguire la partita - sia per i tempi rapidi di risposta. Questi ultimi, nello specifico, le rendono particolarmente affini a transazioni, come depositi e prelievi, che hanno per oggetto proprio i bonus di cui si è appena parlato sopra.

Perché si possa scommettere, però, è necessario avere accesso alla visione delle partite, soprattutto quando si sceglie di farlo in modalità live. Non solo: la tv serve anche a rimanere aggiornati su tutte quelle variabili che possono influenzare l’esito di una puntata, dalla forma fisica dei giocatori al terreno di gioco, da eventuali cartellini rossi o gialli alle condizioni meteo.

Lo sport in tv

Chi non può vedere le partite in direttissima dagli spalti, può sempre contare sulle tv on demand, con gli operatori che in questi giorni autunnali sono in corsa per assicurarsi i diritti di trasmissione degli eventi mainstream, ma che comunque sono sempre attivi nella proposta di offerte allettanti. Qualche esempio? DAZN, che ha pensato ai tre pacchetti “Start”, “Standard”, “Plus”, incentrati su vari tipi di esigenze e, se attivati nella modalità “annuale”, più vantaggiosi del singolo pagamento mensile. La possibilità di associare dai quattro ai sette dispositivi mobili all’utenza attivata, estende di fatto i benefici dell’abbonamento a più utenti, mentre il recente accordo con Tivùsat apre le porte anche allo streaming gratuito di alcuni contenuti. Da DAZN a Now TV - solo per citarne alcuni - si va avanti a suon di concorrenza: chi si abbona al servizio potrà contare infatti su sei mesi di calcio internazionale su Sky a metà prezzo, oltre alla Serie A Tim e alla Serie BTK, alla Premier League e alla Bundesliga. Ma non finisce qui: dalla Champions su Mediaset alla miglior gara del mercoledì su Amazon, i pacchetti hanno sempre con sé un qualche benefit, e periodi come il Black Friday e il prossimo Natale sono da tenere d’occhio per ulteriori sconti e agevolazioni.

In diretta dagli stadi

Non mancano, restando nel concreto, le promozioni lanciate dalle maggiori società sportive, di solito durante la pausa estiva, per favorire il tesseramento e l’ingresso a stadi e palazzetti da parte dei tifosi: da un lato ciò assicura a chi ama una disciplina sportiva - che sia il volley, il nuoto, o il classico calcio - di poter seguire i propri beniamini senza gravare troppo sui risparmi e sul portafogli. Dall'altro le società e i club ottengono visibilità e prestigio da questa pratica, oltre a un indubbio ritorno dal punto di vista economico. Ma su che tipo di promo possono contare i tifosi? Il mondo del calcio è senza dubbio l’esempio più calzante: tra le 20 squadre con il maggior numero di abbonati, Inter, Milan e Roma arrivano ognuno a 40 mila iscritti. Dalla rivendibilità dei ticket al cambio intestatario, dal diritto di prelazione sui campionati europei, passando per le tariffe agevolate, gli sconti sui biglietti e tutti i vantaggi delle fidelity card associate, ogni club ha la propria formula ma la finalità è sempre quella: venire incontro ai tesserati, soprattutto in tempo di crisi, consentendo loro l’accesso allo stadio senza troppe rinunce.

Dai videogames alla stampa… sempre in versione tecnologica

La stessa tecnologia, anche mobile, in un ambito ancora più specifico dell’entertainment sportivo, è anche quella che ha determinato il successo dei videogiochi a tema sport e delle console più adatte. Le offerte, ovviamente, in questo settore sono aggiornatissime sugli ultimi titoli: i portali dedicati propongono prezzi scontati per Fifa 23 (Xbox) come per Mario Strikers Battle League (Nintendo), ma anche per Matchpoint Tennis Championship Legend (PS5), Rugby 18 e così via. Ogni sport ha il proprio videogame di punta, e le edizioni precedenti sono ovviamente più economiche, ma non manca la compravendita di titoli usati nelle piattaforme specializzate, che vedono l’interazione di molti membri della community.

I promo, ad esempio su Amazon, sono anche per chi acquista una console Microsoft, avendo diritto a EA Sports FC 24 a un prezzo ridotto, mentre non mancano sugli store, come My Nintendo, occasioni per Nintendo Switch Sports, destinata a chi ama non solo il calcio, ma anche il bowling, la pallavolo e altre discipline.

Chi, invece, ai videogiochi preferisce la tradizionale carta stampata, può sempre contare sul web per abbonarsi alle riviste a tema sportivo in versione cartacea o digitale: basta guardare i siti comparatori. Si può trovare anche la classica Gazzetta in abbonamento annuale con un ribasso che può arrivare anche all’80 per cento in meno sul prezzo finale.