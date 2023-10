Shopping online, in arrivo il periodo più bello dell’anno per risparmiare

Da vari anni il Black Friday è sbarcato in tutta Europa, portando con sé una serie di interessanti promozioni. In effetti il venerdì nero è a fine novembre, però sono numerosi i negozi che propongono offerte già a partire da ottobre, anche online. L’autunno è quindi la stagione giusta per chi vuole risparmiare e, approfittando di tutte le proposte disponibili, diventa più facile acquistare ciò che si riteneva troppo costoso.

Di cosa stiamo parlando

Tutti sanno ormai cosa sia il Black Friday, perché si tratta di una promozione disponibile praticamente ovunque, a volte addirittura nei piccoli negozi di quartiere. Si tratta delle offerte fatte il penultimo venerdì di novembre che segue il giorno del ringraziamento, tipica festività nord americana.

Le motivazioni per cui ha attecchito anche nel resto del mondo sono correlate al fatto che anche altrove alcune tipologie di acquisti si fanno seguendo le stagioni e le festività. Tutte le promozioni che vengono fatte in autunno inoltrato cercano di riempire quello che di fatto era un periodo più fermo per i negozianti, che va da dopo l’inizio della scuola all’inizio delle vendite delle festività natalizie.

Mettere in offerta prodotti in ottobre e novembre permette ai negozianti di attirare clienti anche in questo periodo dell’anno, che altrimenti registrerebbe un significativo calo delle vendite.

Le offerte online

È, quindi, proprio per questo motivo che molti negozi nelle prossime settimane proporranno una quantità di promozioni e offerte a dir poco smisurata, in attesa del Black Friday e del Cyber Monday. Questo è il momento perfetto per risparmiare, soprattutto sui regali, portandosi avanti con gli acquisti di Natale e per ottenere un maggior risparmio consigliamo di visitare questo sito web sui codici sconto, dove potrai sicuramente trovare codici sconto esclusivi per i tuoi acquisti online.

Sono infatti molte le offerte su cui è possibile applicare anche voucher e codici sconto, raddoppiando il risparmio. I negozi online che fanno questo tipo di promozioni sono tantissimi, comprese le grandi catene e i supermercati. Ci sono poi varie proposte che si possono sfruttare anche negli show room fisici, per toccare con mano i prodotti che si decide di acquistare.

Il risparmio anche bollette

Non tutti lo sanno, ma alcune promozioni vengono fatte anche dalle società di fornitura di gas, luce, telefonia fissa e mobile. Non tutte ovviamente si rivolgono ai propri clienti con questo genere di opzioni, ma visitando i siti che presentano tutti i coupon disponibili per il consumatore è possibile trovare anche questo genere di offerte. Spesso si tratta della possibilità di ottenere uno sconto fisso se si attiva una nuova utenza, o comunque nel caso in cui si decida di cambiare gestore.

Sempre più spesso però le compagnie di fornitura propongono sconti anche ai clienti già acquisiti, cercando di fidelizzarli. Ricordiamo che per ottenere il massimo del risparmio in questo settore è importante prima verificare la proposta economica per la spesa sulla fornitura che si deve avviare; certo è però che uno sconto iniziale può essere un bonus estremamente interessante, soprattutto in questo periodo in cui l’inflazione si sta facendo molto sentire.

Come funzionano sconti, voucher e buoni

Gli sconti autunnali sono un’attività del tutto volontaria da parte della catena di negozi o del singolo commerciante. Non esiste quindi né l’obbligo di applicare sconti o fare promozioni, né tanto meno una sorta di modalità standard che tutti sono costretti a seguire. In pratica ogni attività commerciale propone gli sconti come meglio crede, sia per quanto riguarda il loro ammontare che le modalità di utilizzo da parte del cliente. Gli sconti più interessanti sono quelli in percentuale sulla somma spesa e più elevata è la percentuale e migliore è la proposta. Le proposte disponibili sono però molteplici, ad esempio ci sono codici sconto che permettono di sottrarre una precisa somma dal conto finale della spesa, o anche offerte che riguardano specifici articoli.

In autunno spesso sono gli “articoli estivi” ad ottenere maggiori scontistiche, come ad esempio le creme solari, l’attrezzatura sportiva per attività all’aria aperta, o l’abbigliamento da spiaggia. È vero però che molti negozi applicano sconti su tutti i prodotti in vendita, o su categorie merceologiche particolari, quali materiale di cartoleria o elettrodomestici.